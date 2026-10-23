Мошенники придумали новую схему развода покупателей iPhone Duo

Мошенники собирают данные россиян под видом продажи iPhone Duo со скидкой, предупредила эксперт по кибербезопасности «Лаборатории Касперского» Ольга Алтухова. По её словам, злоумышленники создают сайты, похожие на ресурсы Apple, и торопят посетителей с оформлением заказа.

«Дизайн сайта напоминает стилистику Apple, а таймер с обратным отсчётом, сообщающий, что до конца акции якобы осталось полчаса, создаёт иллюзию срочности и подталкивает пользователя к необдуманной покупке», — рассказала специалист в беседе с «Лентой.ру».

Она отметила, что на одном из русскоязычных ресурсов смартфон обещают продать на 25% дешевле обычной цены. При оформлении заказа посетителя просят оставить контакты и адрес доставки. Банковские реквизиты сразу не запрашивают, чтобы не вызвать подозрений: вместо этого обещают звонок менеджера для согласования оплаты.

Эксперт посоветовала настороженно относиться к чрезмерным скидкам и требованиям срочно совершить покупку. Перед оформлением заказа следует проверить адрес сайта, а на непроверенных ресурсах не оставлять учётные данные. Переходов по ссылкам и загрузки файлов из подозрительных писем также стоит избегать.