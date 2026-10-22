650 тысяч за iPhone Duo: В Москве продают новинку из-под прилавка, не давая даже потрогать коробку

В Москве новый складной iPhone Duo предлагают купить ещё до официального старта продаж, однако за возможность получить смартфон раньше остальных придётся заплатить до 650 тысяч рублей. Как выяснил Telegram-канал SHOT, на столичных рынках продавцы обещают доставить новинку под заказ, но не готовы сразу показать покупателям сам аппарат.

В Москве скрытно продают новый раскладной iPhone Duo. Видео © SHOT

За базовую версию с памятью 256 ГБ просят от 490 тысяч рублей. Модель на 512 ГБ обойдётся уже в 650 тысяч, причём получить её обещают только на следующий день. Некоторые торговцы даже не разрешают покупателям трогать коробку с устройством.

При этом продавцы расходятся во мнениях относительно возможности приобрести новинку до официального релиза. Одни обещают оперативную доставку, другие уверяют, что подобные предложения являются обманом. Тем, кто готов подождать, советуют вернуться после начала продаж, когда стоимость смартфона якобы снизится примерно до 280 тысяч рублей.

Мировой старт продаж первого складного смартфона Apple назначен на 23 октября. В России устройство уже доступно для предварительного заказа в крупных торговых сетях, однако цены значительно различаются в зависимости от продавца.

Ранее SHOT сообщал, что Apple начала блокировать смартфоны, активированные до официального релиза, а первые обозреватели пожаловались на перегрев устройства. Впрочем, продавцы московских рынков отрицают наличие подобных проблем, хотя, по данным канала, сами новинку ещё не тестировали.

Ранее Life.ru рассказывал, что первый iPhone Duo в России продали за рекордные 1,6 миллиона рублей за два дня до официального старта продаж. Покупателю доставили версию на 512 ГБ из Объединённых Арабских Эмиратов. Заказчик предпочёл сохранить анонимность и общался с посредниками через помощника.

iPhone Duo — первый складной смартфон Apple, представленный 9 сентября. Устройство получило гибкий внутренний OLED-экран диагональю 7,6 дюйма и внешний дисплей на 5,4 дюйма. Смартфон оснащён процессором A20 Pro, двойной камерой с двумя 48-мегапиксельными модулями и титановым корпусом. Толщина устройства в раскрытом состоянии составляет всего 5,2 мм, вес — 254 грамма. Оба экрана поддерживают частоту обновления до 120 Гц. Новинка работает на iOS 27, поддерживает функции искусственного интеллекта Apple Intelligence и выпускается с памятью от 256 ГБ до 2 ТБ. Официальный старт продаж назначен на 23 октября.