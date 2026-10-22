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Регион
Опубликовано 22 октября, 13:43

iPhone Duo начали превращаться в «кирпичи»: какие устройства в зоне риска

SHOT: Apple превращает в «кирпичи‎» iPhone Duo, активированные до старта продаж

Обложка © ТАСС / Sipa USA/Nexpher Images

Обложка © ТАСС / Sipa USA/Nexpher Images

Владельцы некоторых iPhone Duo, активированных до официального старта продаж, столкнулись с неработающими устройствами после сброса настроек. По данным SHOT, на экране появляется сообщение о «проблеме с iPhone», после чего пользоваться смартфоном не удаётся.

Без сброса такие аппараты продолжают работать и позволяют установить последнюю версию iOS. Сколько устройств превратились в «кирпичи» и можно ли восстановить их работу, не уточняется. Официальные продажи первого складного смартфона компании начнутся 23 октября. Предзаказы открылись 16 октября — эти сроки указаны в анонсе Apple.

Ещё до выхода новинки появились жалобы на сильный нагрев. Китайский блогер Пань Тяньхун рассказал, что тестовый аппарат стало трудно держать в руках примерно после трёх минут записи видео в 4K при 60 кадрах в секунду.

Несмотря на сообщения о неполадках, продавцы обещают новые поставки: по данным SHOT, очередную партию iPhone Duo планируют привезти на Митинский рынок 23 октября.

Apple ограничила продажу iPhone Duo до двух смартфонов в одни руки
Apple ограничила продажу iPhone Duo до двух смартфонов в одни руки

Ранее Life.ru рассказывал о продаже iPhone Duo в Москве за 1,6 млн рублей до официального релиза. Устройство с накопителем на 512 ГБ доставили из ОАЭ 21 октября, а покупатель общался с продавцами через помощника.

Больше новостей о смартфонах, новинках электроники и их возможностях — в разделе «Гаджеты» на Life.ru.

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Татьяна Миссуми
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