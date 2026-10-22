iPhone Duo начали превращаться в «кирпичи»: какие устройства в зоне риска

Владельцы некоторых iPhone Duo, активированных до официального старта продаж, столкнулись с неработающими устройствами после сброса настроек. По данным SHOT, на экране появляется сообщение о «проблеме с iPhone», после чего пользоваться смартфоном не удаётся.

Без сброса такие аппараты продолжают работать и позволяют установить последнюю версию iOS. Сколько устройств превратились в «кирпичи» и можно ли восстановить их работу, не уточняется. Официальные продажи первого складного смартфона компании начнутся 23 октября. Предзаказы открылись 16 октября — эти сроки указаны в анонсе Apple.

Ещё до выхода новинки появились жалобы на сильный нагрев. Китайский блогер Пань Тяньхун рассказал, что тестовый аппарат стало трудно держать в руках примерно после трёх минут записи видео в 4K при 60 кадрах в секунду.

Несмотря на сообщения о неполадках, продавцы обещают новые поставки: по данным SHOT, очередную партию iPhone Duo планируют привезти на Митинский рынок 23 октября.

Ранее Life.ru рассказывал о продаже iPhone Duo в Москве за 1,6 млн рублей до официального релиза. Устройство с накопителем на 512 ГБ доставили из ОАЭ 21 октября, а покупатель общался с продавцами через помощника.