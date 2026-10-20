Apple ограничила продажу iPhone Duo двумя смартфонами в одни руки

Apple ограничила количество складных смартфонов iPhone Duo, которые может приобрести один покупатель в США. Теперь при оформлении заказа разрешается купить не более двух устройств. Об этом сообщает MacRumors.

Ограничение действует как на сайте Apple, так и в фирменном приложении Apple Store. Если пользователь попытается добавить в корзину больше двух смартфонов, система потребует уменьшить количество устройств перед оплатой.

Подобные меры компания применяет нечасто. Новый лимит появился на фоне ажиотажа вокруг первого складного iPhone. Предзаказы открылись 16 октября, и уже через несколько минут доступные для доставки в день старта продаж устройства были раскуплены.

Из-за высокого спроса сроки поставок для новых заказов сдвинулись на конец января 2027 года. При этом официальный старт продаж iPhone Duo назначен на 23 октября, а стоимость базовой версии в США составляет 1999 долларов.

Ситуацией воспользовались перекупщики. На площадке eBay появились предложения с существенной наценкой. По данным MacRumors, один из смартфонов с накопителем на 2 ТБ уже перепродали за 5 тысяч долларов, хотя официально такая версия стоит 3199 долларов. Таким образом, переплата составила около 1800 долларов.

Пока неизвестно, действовало ли ограничение на две покупки в США с первого дня предзаказов. Некоторые пользователи утверждают, что ранее им удавалось оформить заказы на четыре устройства. В Китае, Сингапуре и Гонконге аналогичные ограничения были обозначены заранее.

Несмотря на задержки поставок, Apple продолжает принимать заказы на iPhone Duo. Компания также корректирует сроки доставки для части покупателей, поэтому некоторые из них могут получить устройства раньше первоначально объявленных дат.