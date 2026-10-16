Новый складной iPhone Duo раскупили за минуты: Покупателям придётся ждать смартфон до января

Покупатели нового складного смартфона iPhone Duo столкнулись с многомесячным ожиданием доставки вскоре после открытия предзаказов 16 октября. Как сообщает MacRumors, уже в первые минуты продаж сроки поставок отдельных моделей сдвинулись с 23 октября на конец января 2027 года.

В американском интернет-магазине Apple предполагаемой датой отправки всех конфигураций устройства стало 25 января. Аналогичные трудности возникли и у покупателей в других странах, включая Великобританию. При этом оформить заказ по-прежнему можно, однако получить гаджет в день официального выхода уже удастся далеко не всем.

Пользователи социальных сетей пожаловались, что даже при попытке купить смартфон сразу после открытия предзаказов система показывала всё более поздние даты доставки. Некоторые покупатели также столкнулись с техническими сбоями при оформлении заказа.

Apple начала принимать предзаказы на iPhone Duo 16 октября, а старт розничных продаж назначила на 23 октября. Это первый складной смартфон компании с большим внутренним экраном и компактным внешним дисплеем. Цена базовой версии в США составляет 1999 долларов.