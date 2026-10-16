Рыбалка удалась: Партия новых iPhone 18 с подбитого судна дрейфует в Ормузском проливе

В Ормузском проливе затонул контейнеровоз GFS Pride, после чего в соцсетях появились видео с местными жителями, вылавливающими из воды коробки с iPhone 18 и дорогой парфюмерией. На кадрах люди на небольших лодках собирают плавающие товары и контейнеры. Авторы публикаций утверждают, что груз оказался в море после крушения судна.

В Ормузском проливе затонул контейнеровоз с партией iPhone 18 и дорогими духами. Видео © X / Mr Chizzy

Инцидент произошёл 13 октября. Контейнеровоз под флагом Сингапура получил серьёзные повреждения, на борту начался пожар, после чего корабль пошёл ко дну. Все 21 член экипажа успели эвакуироваться, пострадавших нет. Об этом на следующий день сообщило Морское и портовое управление Сингапура.

По данным ведомства, судно пострадало от попадания неизвестного снаряда. Иранский Корпус стражей исламской революции представил другую версию: контейнеровоз якобы следовал по неразрешённому маршруту и подорвался на морской мине.

Между тем в интернете продолжают распространяться кадры с товарами, оказавшимися в воде. Особое внимание привлекли упаковки новых смартфонов Apple и элитной парфюмерии. При этом официальных сведений о составе груза GFS Pride пока не опубликовано, а связь видеозаписей с этим судном не установлена.

По информации Reuters, вместимость контейнеровоза составляла 2824 стандартных двадцатифутовых контейнера. Сколько из них находилось на борту в момент происшествия и какая часть груза могла оказаться в море, неизвестно.

Ранее Life.ru рассказывал о крушении контейнеровоза GFS Pride после попадания неизвестного снаряда в Ормузском проливе. Судно загорелось после удара, весь экипаж удалось спасти.