Контейнеровоз GFS Pride затонул после удара у Ормузского пролива

Контейнеровоз GFS Pride под флагом Сингапура затонул в районе Ормузского пролива после попадания неизвестного снаряда. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в сфере морской безопасности.

Судно подверглось удару 13 октября, после чего на борту вспыхнул пожар. По данным Морского и портового управления Сингапура, всех 21 членов экипажа удалось эвакуировать. Никто из моряков не пострадал.

Затопление GFS Pride стало вторым подобным случаем с начала войны США и Ирана 28 февраля. Об этом свидетельствуют данные Международной морской организации. Вместимость потерпевшего крушение контейнеровоза составляла 2824 двадцатифутовых контейнера.

Одновременно поступила информация о затоплении сухогруза Cape Dao, следовавшего под флагом Антигуа и Барбуды. Корабль получил повреждения ещё 23 сентября, когда в него попал снаряд. Попытки спасти судно оказались безуспешными, сообщили источники агентства.

Ранее Life.ru писал о 14 атаках на торговые суда в Ормузском проливе за сентябрь. Этот месяц стал одним из самых опасных для мореплавателей с начала конфликта. В результате нападений погибли трое моряков, ещё двое получили ранения.