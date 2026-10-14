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Опубликовано 14 октября, 01:08

UKMTO: Неизвестный снаряд поразил танкер в Ормузском проливе

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Неизвестный снаряд поразил танкер в Ормузском проливе 13 октября. Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO) сообщил об инциденте.

Обстоятельства происшествия устанавливаются. Центр призвал экипажи судов соблюдать осторожность при проходе через пролив и передавать информацию о подозрительной активности. В тот же день UKMTO зарегистрировал ещё одно происшествие в этом районе: неизвестный снаряд попал в контейнеровоз.

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Ранее ВМС КСИР заявили о поражении третьего за последние два дня супертанкера в Ормузском проливе. На судне начался сильный пожар. Танкер перевозил около 750 тыс. баррелей нефти, шёл по несогласованному с иранской стороной маршруту и проигнорировал предупреждения военных. В результате судно, по сообщению корпуса, подорвалось на морской мине. Название танкера и его флаг пока не раскрываются.

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Тимур Хингеев
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