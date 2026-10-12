Спикер Палаты представителей США не верит в скорое завершение войны с Ираном

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что сомневается в возможности урегулировать конфликт с Ираном до промежуточных выборов 3 ноября.

«На сегодняшнее утро до промежуточных выборов остаётся 24 дня. Я не уверен, что это может произойти за пару десятков дней», — сказал Джонсон в интервью CBS.

При этом он отметил, что администрация Дональда Трампа ежедневно работает над дипломатическим урегулированием. Отдельно спикер выразил надежду, что решение по ситуации вокруг Ормузского пролива уже близко.

Конфликт США и Ирана перешёл в открытую фазу 28 февраля, когда американские и израильские силы начали наносить удары по иранским объектам. В июне Вашингтон и Тегеран подписали меморандум о прекращении боевых действий, однако позднее обмен ударами возобновился.

Ранее Life.ru сообщал, что Иран отказался открывать Ормузский пролив до выполнения всех семи условий, выдвинутых США. По словам секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсена Резаи, часть требований Вашингтон принял, однако по остальным однозначного ответа не дал. Тегеран заявил, что до полного согласования условий свободное судоходство через стратегический маршрут не возобновится.