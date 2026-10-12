В Иране сочли недостаточной реакцию США на условия Тегерана

Ответ Вашингтона на семь условий Тегерана по урегулированию конфликта не удовлетворил иранскую сторону. Об этом 11 октября заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи.

По словам Резаи, США согласились с частью предложений Ирана, однако Тегеран не считает такую реакцию достаточной.

«США согласились с некоторыми из семи условий Ирана, однако мы считаем их реакцию недостаточной», — написал Резаи в социальной сети X.

Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана также сообщил об изменении подхода Тегерана к дипломатии. Он подчеркнул, что возвращения к прежнему положению вещей не будет.

Ранее Иран пригрозил уничтожить дата-центры и кабели США на Ближнем Востоке. Таким образом, Тегеран дал понять, что в случае новой эскалации может расширить перечень целей за счёт технологических объектов, связанных со Штатами и их присутствием в регионе.