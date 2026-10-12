КСИР сообщил о третьем за два дня ударе по супертанкеру в Ормузском проливе

Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции заявили о поражении третьего за последние два дня супертанкера в Ормузском проливе. На судне начался сильный пожар.

Танкер перевозил около 750 тыс. баррелей нефти, шёл по несогласованному с иранской стороной маршруту и проигнорировал предупреждения военных. В результате судно, по сообщению корпуса, подорвалось на морской мине. Название танкера и его флаг пока не раскрываются.

«Сегодня утром в Ормузском проливе был поражён третий супертанкер-нарушитель, на нём возник пожар», — говорится в заявлении ВМС КСИР.

Иранские военные также предупредили торговые суда и нефтяные танкеры о последствиях сотрудничества с силами США в Ормузском проливе и Персидском заливе. В КСИР заявили, что такие действия будут встречать «решительный ответ».

Ранее Life.ru сообщал о супертанкере, который, по данным КСИР, взорвался после подрыва на мине в Ормузском проливе. Иранские военные тогда также утверждали, что судно двигалось с отключёнными навигационными системами.