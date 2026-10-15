Почти как новый: Стало известно, во сколько обойдётся ремонт складного айфона

Apple раскрыла ориентировочную стоимость ремонта своего первого складного смартфона iPhone Duo. Без расширенной гарантии AppleCare+ восстановление устройства при серьёзных повреждениях может обойтись в $1499 — около 125 тысяч рублей.

Самая доступная услуга — замена повреждённого защитного слоя внутреннего экрана. За неё Apple просит $49, или примерно 4 тысячи рублей. Ремонт внешнего дисплея оценён в $379, а замена повреждённого складного экрана — в $999, что соответствует примерно 84 тысячам рублей.

В категории «Прочие повреждения» стоимость обслуживания достигает $1499. Кроме того, замена заднего стекла обойдётся в $199, аккумулятора или основной камеры — в $229, а одновременный ремонт внешнего дисплея и задней панели — в $509. Apple указывает эти суммы как ориентировочные: авторизованные сервисные центры могут устанавливать собственные расценки.

Заметно снизить расходы позволяет AppleCare+. Для iPhone Duo страховка стоит $19,99 в месяц, $199,99 в год или $399 при единовременной оплате. С ней ремонт внутреннего дисплея и других серьёзных повреждений оценивается в $99, внешнего экрана — в $29, а защитного слоя — в $19.

iPhone Duo стал первым складным смартфоном Apple. Компания представила его 9 сентября. Устройство получило внешний экран диагональю 5,4 дюйма и складной внутренний дисплей на 7,6 дюйма. В Apple заявляют, что в раскрытом состоянии Duo является самым тонким iPhone в истории компании.

Стартовая цена смартфона в США составляет $1999, а версия с 2 ТБ памяти стоит $3199. Предзаказы на iPhone Duo откроются 16 октября, продажи начнутся 23 октября.

На фоне запуска новой линейки Apple, по данным Nikkei Asia, уже скорректировала производственные планы для iPhone 18 Pro и Pro Max. Поставщикам поручили сократить октябрьские заказы на компоненты как минимум на 15% относительно первоначальных прогнозов из-за более слабого спроса и роста стоимости комплектующих.

Ранее сообщалось, что Apple пошла на хитрость при выпуске складного iPhone. Компания представила гаджет позже конкурентов.