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Опубликовано 10 сентября, 14:32

«Детские болячки закрыты»: Apple пошла на хитрость при выпуске складного iPhone

ИТ-специалист Ситнов: Apple представила складной iPhone позже конкурентов

Обложка © ТАСС / AP / Jeff Chiu

Обложка © ТАСС / AP / Jeff Chiu

Apple представила первый складной iPhone значительно позже основных конкурентов. Такой подход характерен для компании, которая осторожно относится к серьёзным изменениям в своих устройствах, рассказал ИТ-специалист Кирилл Ситнов.

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«Когда эту технологию уже обкатали Samsung, Huawei или Honor, Apple наконец решила выкатить её на собственных устройствах. То есть когда технология уже прижилась и все детские болячки закрыты», — отметил собеседник 360.ru.

По его словам, подобной стратегии Apple придерживается и в других областях. Компания редко стремится первой внедрять новые решения и зачастую ждёт, пока ими начнёт пользоваться большое количество людей.

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Напомним, ранее Apple представила свой первый складной смартфон iPhone Duo. Новинка раскрывается подобно книге, оснащена гибким OLED-экраном диагональю 7,6 дюйма, а её стоимость начинается от $2000.

Больше новостей о смартфонах, компьютерах и другой электронике — в разделе «Гаджеты» на Life.ru.

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Борис Эльфанд
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