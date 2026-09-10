«Детские болячки закрыты»: Apple пошла на хитрость при выпуске складного iPhone

Apple представила первый складной iPhone значительно позже основных конкурентов. Такой подход характерен для компании, которая осторожно относится к серьёзным изменениям в своих устройствах, рассказал ИТ-специалист Кирилл Ситнов.

«Когда эту технологию уже обкатали Samsung, Huawei или Honor, Apple наконец решила выкатить её на собственных устройствах. То есть когда технология уже прижилась и все детские болячки закрыты», — отметил собеседник 360.ru.

По его словам, подобной стратегии Apple придерживается и в других областях. Компания редко стремится первой внедрять новые решения и зачастую ждёт, пока ими начнёт пользоваться большое количество людей.

Напомним, ранее Apple представила свой первый складной смартфон iPhone Duo. Новинка раскрывается подобно книге, оснащена гибким OLED-экраном диагональю 7,6 дюйма, а её стоимость начинается от $2000.