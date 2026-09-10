Сколько сгибаний сможет выдержать «раскладушка» от Apple – ответ доктора физико-математических наук
Профессор Юрасов: Складные смартфоны рассчитаны на сотни тысяч сгибаний
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Современный складной смартфон не должен выйти из строя просто потому, что владелец постоянно открывает и закрывает его: гибкие дисплеи испытывают на десятках и сотнях тысяч таких циклов. Куда опаснее для экрана песчинка, другой твёрдый предмет между половинами корпуса или сильное точечное давление. Об этом Life.ru рассказал доктор физико-математических наук, профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА Алексей Юрасов, комментируя складную новинку от Apple.
Главный секрет «раскладушки» скрывается не только в шарнире. Внутри находится единая гибкая OLED-панель, проходящая через всю область сгиба. Для неё используют очень тонкие защитные и клеевые слои, а в некоторых моделях — ультратонкое стекло.
Чем тоньше материал, тем меньше механическое напряжение при изгибе, поэтому такой экран способен многократно складываться там, где обычное защитное стекло треснуло бы.
Когда смартфон закрывают, внешняя сторона экрана растягивается, а внутренняя сжимается. Чтобы нагрузка не приходилась всё время на одну точку, инженеры рассчитывают толщину и расположение слоёв панели, опору под ней и радиус изгиба шарнира.
Именно поэтому на раскрытом устройстве иногда остаётся заметная продольная линия или небольшое углубление. По словам профессора, это не стык двух дисплеев и само по себе не свидетельствует о поломке: одна гибкая панель действительно изгибается вместе с корпусом.
Современные модели проходят лабораторные испытания на десятки и сотни тысяч открываний и закрываний. Однако перевести эту цифру в точное число лет жизни гаджета нельзя.
«В реальной эксплуатации на экран дополнительно воздействуют удары, пыль, перепады температуры и давление на поверхность, поэтому два одинаковых устройства могут прослужить разное время», — отметил учёный.
Причём штатное складывание, вопреки очевидным опасениям покупателей, не является главным врагом гибкой панели.
«Наиболее уязвим такой дисплей не к штатному складыванию, для которого он и спроектирован, а к локальному механическому воздействию. Опаснее всего твёрдые частицы или предметы, оставшиеся между половинами смартфона при закрытии, а также сильное давление на гибкий экран», — предупредил Юрасов.
Поэтому при покупке складного устройства профессор советует обращать внимание не только на заявленный производителем ресурс сгибаний, но также на устройство шарнира и защиту внутреннего экрана. А при использовании — проверять перед закрытием, не попало ли что-нибудь между половинами корпуса, и не давить на панель острыми предметами.
Ранее Life.ru рассказывал, что Apple представила свой первый складной смартфон iPhone Duo. Новинка получила 5,4-дюймовый внешний экран и гибкий внутренний OLED-дисплей диагональю 7,6 дюйма, а стоимость устройства начинается от $2000. Apple заявляет о долговечности конструкции, однако точное число циклов складывания для Duo компания пока не назвала.
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