Сколько сгибаний сможет выдержать «раскладушка» от Apple – ответ доктора физико-математических наук

Современный складной смартфон не должен выйти из строя просто потому, что владелец постоянно открывает и закрывает его: гибкие дисплеи испытывают на десятках и сотнях тысяч таких циклов. Куда опаснее для экрана песчинка, другой твёрдый предмет между половинами корпуса или сильное точечное давление. Об этом Life.ru рассказал доктор физико-математических наук, профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА Алексей Юрасов, комментируя складную новинку от Apple.

Главный секрет «раскладушки» скрывается не только в шарнире. Внутри находится единая гибкая OLED-панель, проходящая через всю область сгиба. Для неё используют очень тонкие защитные и клеевые слои, а в некоторых моделях — ультратонкое стекло.

Чем тоньше материал, тем меньше механическое напряжение при изгибе, поэтому такой экран способен многократно складываться там, где обычное защитное стекло треснуло бы. Алексей Юрасов Доктор физико-математических наук, профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА

Когда смартфон закрывают, внешняя сторона экрана растягивается, а внутренняя сжимается. Чтобы нагрузка не приходилась всё время на одну точку, инженеры рассчитывают толщину и расположение слоёв панели, опору под ней и радиус изгиба шарнира.

Именно поэтому на раскрытом устройстве иногда остаётся заметная продольная линия или небольшое углубление. По словам профессора, это не стык двух дисплеев и само по себе не свидетельствует о поломке: одна гибкая панель действительно изгибается вместе с корпусом.

Современные модели проходят лабораторные испытания на десятки и сотни тысяч открываний и закрываний. Однако перевести эту цифру в точное число лет жизни гаджета нельзя.

«В реальной эксплуатации на экран дополнительно воздействуют удары, пыль, перепады температуры и давление на поверхность, поэтому два одинаковых устройства могут прослужить разное время», — отметил учёный.

Причём штатное складывание, вопреки очевидным опасениям покупателей, не является главным врагом гибкой панели.

«Наиболее уязвим такой дисплей не к штатному складыванию, для которого он и спроектирован, а к локальному механическому воздействию. Опаснее всего твёрдые частицы или предметы, оставшиеся между половинами смартфона при закрытии, а также сильное давление на гибкий экран», — предупредил Юрасов.

Поэтому при покупке складного устройства профессор советует обращать внимание не только на заявленный производителем ресурс сгибаний, но также на устройство шарнира и защиту внутреннего экрана. А при использовании — проверять перед закрытием, не попало ли что-нибудь между половинами корпуса, и не давить на панель острыми предметами.

Ранее Life.ru рассказывал, что Apple представила свой первый складной смартфон iPhone Duo. Новинка получила 5,4-дюймовый внешний экран и гибкий внутренний OLED-дисплей диагональю 7,6 дюйма, а стоимость устройства начинается от $2000. Apple заявляет о долговечности конструкции, однако точное число циклов складывания для Duo компания пока не назвала.