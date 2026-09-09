Apple всё-таки сложила айфон — представлен первый гибкий iPhone Duo

Apple представила iPhone Duo — первый складной смартфон компании, который раскрывается подобно книге и превращается в устройство размером почти с iPad mini. Новинка одновременно стала самым дорогим iPhone: стоимость начинается от $2000.

Apple представила первый складной iPhone Duo. Видео © YouTube/ Apple

В сложенном состоянии пользователь получает внешний 5,4-дюймовый дисплей. После раскрытия становится доступен гибкий OLED-экран диагональю 7,6 дюйма с соотношением сторон, близким к 4:3. Рабочей области достаточно, чтобы использовать Duo как небольшой планшет и запускать несколько приложений одновременно.

Apple представила первый складной iPhone Duo за $2000. Фото © YouTube/ Apple

Толщина корпуса в открытом виде составляет около 4,5 мм, что делает модель самым тонким iPhone в истории Apple. Для конструкции использовали титан и алюминий, а внутренние компоненты пришлось серьёзно перекомпоновать. Фронтальную камеру на основном дисплее спрятали под экран, ещё один модуль разместили на внешней стороне.

Apple представила первый складной iPhone Duo за $2000. Фото © YouTube/ Apple

За производительность отвечает 2-нанометровый A20 Pro в сочетании с 12 ГБ оперативной памяти. iOS 27 адаптировали под складной формат: интерфейс перестраивается при раскрытии, а программы могут работать рядом друг с другом. Такой подход расширяет возможности многозадачности на большом дисплее.

Apple представила первый складной iPhone Duo за $2000. Фото © YouTube/ Apple

Сзади установили две 48-мегапиксельные камеры — широкоугольную и сверхширокоугольную. Телеобъектива у Duo нет, а от Face ID компания отказалась в пользу Touch ID в боковой кнопке. Такое решение связано с минимальной толщиной корпуса.

Apple представила первый складной iPhone Duo за $2000. Фото © YouTube/ Apple

Смартфон поддерживает 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6, спутниковую связь и магнитную зарядку MagSafe. Внутри разместили двухсекционную батарею увеличенной ёмкости, а энергоэффективный процессор должен компенсировать расход крупного гибкого экрана. Старшие конфигурации будут стоить заметно дороже базовых $2000.

Ранее сообщалось, что компания Apple официально представила смартфоны iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max, ключевой особенностью которых стала голосовая помощница Siri AI на основе Apple Intelligence. Анонс прошёл в рамках традиционной презентации новинок.