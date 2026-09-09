Siri теперь умеет больше: Apple представила iPhone 18 Pro и другие новинки осени

Apple представила iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max, главным новшеством которых стала Siri AI на базе Apple Intelligence. Голосовой помощник получил новые возможности для работы с контекстом, содержимым экрана и персональными данными пользователя.

Apple представила iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max. Видео © YouTube/ Apple

Siri AI теперь учитывает предыдущие вопросы и способна искать сведения в сообщениях, электронной почте и фотогалерее. Ассистент может отвечать на вопросы о происходящем на дисплее, получать актуальную информацию из Сети и выполнять команды сразу в нескольких приложениях. Инструменты искусственного интеллекта появились также в «Фото», «Сообщениях» и «Почте».

Часть запросов обрабатывается непосредственно на смартфоне. Для более сложных задач Apple задействует защищённую облачную инфраструктуру. Компания делает отдельный акцент на безопасности при использовании новых AI-функций.

Обе модели получили процессор A20 Pro, который на 20% быстрее предыдущего поколения. Автономность достигла рекордных для линейки 36 часов, а усовершенствованная система охлаждения должна эффективнее бороться с перегревом. Внешне устройства сохранили знакомые очертания, но обзавелись уменьшенным модулем Face ID.

Ещё одним заметным изменением стала камера iPhone 18 Pro. Впервые в истории Apple смартфон получил изменяемую диафрагму, позволяющую вручную регулировать количество света и глубину резкости. Это даёт пользователю больше контроля над съёмкой.

Новинки выйдут в глубоком чёрном, серебристом, оттенке Glacier и бордовом цветах. Стеклянную заднюю панель теперь полностью выполнили в тон корпуса. Стоимость iPhone 18 Pro составит $1199, или примерно 102 тысячи рублей.

AirPods 5 от Apple. Фото © YouTube/ Apple

Apple также показала AirPods 5 — новое поколение беспроводных наушников с усиленным активным шумоподавлением. По данным компании, система работает на 50% эффективнее, чем в AirPods 4, а защита от воды и пыли стала надёжнее. Управление жестами при этом приблизили по логике к AirPods Pro.

При включённом шумоподавлении AirPods 5 проработают до пяти часов без подзарядки. Наушники получили более тесную интеграцию с обновлённой Siri на базе искусственного интеллекта. В продажу модель поступит в двух версиях — с функцией ANC и без неё.

Apple Watch Series 12 и Apple Watch Ultra 4. Фото © YouTube/ Apple

Вместе с тем Apple продемонстрировала Apple Watch Series 12 и Ultra 4 с обновлённым сенсором для контроля показателей здоровья. Компания увеличила площадь электрода для более точного считывания ЭКГ, а фотодиоды расположила кольцом, чтобы эффективнее улавливать свет.

Более крупные и энергоэффективные зелёные светодиоды должны точнее измерять частоту сердечных сокращений в течение всего дня, в том числе во время движения. Новый датчик проверяет пульс каждые пять секунд — в 60 раз чаще прежнего, а вариабельность сердечного ритма фиксирует раз в пять минут, что в 24 раза чаще.

Ранее сообщалось, что первый складной iPhone Ultra может появиться в России по цене около 400 тысяч рублей за базовую комплектацию. Массовые поставки новых устройств Apple ожидаются в октябре. На начальном этапе продавцы планируют ввозить смартфоны главным образом из Японии и Китая, а позже подключить каналы из ОАЭ. Высокую стартовую стоимость эксперты объясняют ажиотажным спросом, сложной логистикой и вероятным дефицитом первых партий. После того как поставки стабилизируются, цены могут заметно пойти вниз.