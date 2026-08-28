Уронили с края космоса: iPhone пережил падение с высоты 30 км

iPhone 17 Pro Max в защитном чехле сбросили со стратосферы с высоты более 30 километров — после падения смартфон продолжил работать. Испытание провели компания Rhinoshield и британская аэрокосмическая фирма Sent Into Space, об этом сообщила компания в соцсети.

iPhone 17 Pro Max сбросили со стратосферы с высоты 30 км. Видео © X/RHINOSHIELD

Смартфон подняли на высоту 30 607 метров над шведским космодромом Эсрейндж, а затем сбросили без парашюта. Падение продолжалось около 25 минут. На максимальной высоте температура опускалась до −60 °C, а атмосферное давление было примерно в 100 раз ниже нормального.

После падения аппарат обнаружили в шведской тайге примерно через пять часов. Из-за сильного ветра он приземлился в стороне от расчётной точки, однако GPS позволил определить его местоположение. Несмотря на экстремальное испытание, смартфон сохранил работоспособность: корпус и экран не получили повреждений, устройство принимало звонки и позволяло делать фотографии.

Результат зафиксировала Книга рекордов Гиннесса как наибольшую высоту падения мобильного телефона в чехле на природный рельеф. Испытание проводилось для демонстрации возможностей защитного чехла AirX. В его конструкции предусмотрены встроенные воздушные подушки, которые должны поглощать энергию удара.

Ранее сообщалось, что новые iPhone 18 Pro могут оказаться в дефиците после старта продаж из-за нехватки оперативной памяти: у TSMC скопились процессорные пластины Apple примерно на $1 млрд, но для их упаковки в чипы требуются модули DRAM, поставки которых ограничены, так как производственные мощности поставщиков уже распределены из-за спроса со стороны ИИ-индустрии. При этом срыва запуска не ожидается — Apple и партнёры рассчитывают выпустить достаточно устройств для покрытия первоначального спроса.