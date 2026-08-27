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27 августа, 11:19

У москвички загорелся iPhone 15 Pro Max с переполненной памятью на 1 ТБ

У 25-летней москвички задымился и начал деформироваться iPhone 15 Pro Max, которым она пользовалась около двух лет. Незадолго до происшествия смартфон регулярно предупреждал о почти полностью заполненной памяти, сообщает SHOT.

  • Фото © Telegram/SHOT
    Фото © Telegram/SHOT
  • Фото © Telegram/SHOT
    Фото © Telegram/SHOT
  • Фото © Telegram/SHOT
    Фото © Telegram/SHOT
  • Фото © Telegram/SHOT
    Фото © Telegram/SHOT
  • Фото © Telegram/SHOT
    Фото © Telegram/SHOT

Фото © Telegram/SHOT

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По данным канала, Диана приобрела модель с накопителем на 1 ТБ и активно снимала фото и видео. В последнее время телефон всё чаще показывал уведомление о нехватке свободного места, однако девушка не успевала удалить лишние файлы.

На днях, когда москвичка находилась дома, аппарат внезапно начал дымиться и деформироваться из-за внутреннего возгорания. Девушке удалось самостоятельно потушить огонь. По её словам, последствия могли быть значительно серьёзнее, если бы в этот момент смартфон находился у неё в руке.

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К слову, само по себе заполнение памяти смартфона не считается типичной причиной возгорания. Ранее аналитик Mobile Research Group объяснял Life.ru, что к воспламенению аккумулятора чаще приводят его повреждение, попадание влаги или использование некачественного зарядного устройства. Кроме того, литий-ионные батареи со временем изнашиваются и требуют замены.

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Обложка © Telegram/SHOT

Николь Вербер
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