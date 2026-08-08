«Яблочный» коллапс: Новые iPhone 18 Pro исчезнут с прилавков сразу после презентации

Новые iPhone 18 Pro могут оказаться в дефиците вскоре после начала продаж из-за нехватки оперативной памяти. Об этом сообщает издание MacRumors со ссылкой на аналитика Тима Калпана.

По его данным, у TSMC скопились процессорные пластины Apple примерно на $1 млрд, которые пока не удаётся окончательно упаковать в готовые чипы. Для этого производителю необходимы модули DRAM, поставки которых сейчас ограничены.

Apple закупает мобильную память прежде всего у Micron, а также работает с Samsung и SK Hynix. Однако производственные мощности крупнейших поставщиков уже во многом распределены на длительный срок из-за высокого спроса со стороны ИИ-индустрии.

При этом срыва самого запуска пока не ожидается. По информации Калпана, Apple и её партнёры рассчитывают выпустить достаточно устройств, чтобы удовлетворить первоначальный спрос.

Проблемы могут начаться позже, если нехватка памяти сохранится. В таком случае сроки получения новых смартфонов для части покупателей способны заметно увеличиться.

Дефицит компонентов уже ударил и по себестоимости техники Apple. Ранее глава компании Тим Кук признавал, что рост цен на память стал серьёзной проблемой, хотя конкретные цены будущих iPhone корпорация пока не объявляла.

Кризис на рынке памяти затрагивает всю смартфонную отрасль. В июне аналитики Counterpoint Research спрогнозировали падение мировых поставок смартфонов в 2026 году на 13,9% — сильнейшее с начала наблюдений в 2013-м. Одной из главных причин специалисты назвали именно дефицит модулей оперативной памяти.