Первый складной iPhone Ultra в России может стоить около 400 тысяч рублей

Первый складной iPhone Ultra может появиться в России с ценником около 400 тысяч рублей за базовую версию. Об этом сообщает SHOT со ссылкой на представителей российского рынка электроники.

Массовые поставки новых устройств Apple ожидаются в октябре. На первом этапе продавцы планируют ввозить смартфоны преимущественно из Японии и Китая, а позднее подключить поставки из ОАЭ.

Высокую стартовую стоимость складного iPhone эксперты связывают с ажиотажным спросом, сложной логистикой и возможным дефицитом первых партий. После стабилизации поставок цены могут заметно снизиться.

Флагманский iPhone 18 Pro Max с 256 ГБ памяти, по предварительной оценке рынка, на старте будет стоить от 200 тысяч рублей. Некоторые российские продавцы уже называли сопоставимый ценник на ещё не представленный смартфон.

Презентация новых устройств Apple состоится 9 сентября в 20:00 по московскому времени. До официального анонса характеристики, название складной модели и её стоимость остаются предварительными.

Ранее Life.ru рассказывал, чего ждать от iPhone 18 Pro Max. В материале также отмечалось, что этой осенью Apple может сделать акцент на Pro-моделях и первом складном iPhone, однако до презентации эти данные остаются на уровне утечек и прогнозов.