Золотой парашют на $47 млн: Apple щедро проводила Тима Кука

Компания Apple утвердила пакет вознаграждения на $47 млн для бывшего генерального директора Тима Кука. Об этом сообщает Financial Times.

В пакет топ-менеджера, руководившего Apple с 2011 года, вошли $2 млн оклада и акции на $45 млн. При этом его новое вознаграждение оказалось на 20% ниже уровня 2025 года.

Пост генерального директора перешёл 51-летнему Джону Тернусу. Его потенциальный компенсационный пакет при выполнении целевых показателей в 2027 финансовом году может составить $58 млн.

Тернус работает в Apple уже 25 лет и имеет инженерное образование. В первый день на новой должности он поблагодарил Кука и пообещал «феноменальные» новинки на предстоящей презентации iPhone.

Как отмечает FT, Кук продолжит участвовать в делах корпорации, в том числе заниматься взаимодействием с регуляторами. По итогам торгов во вторник акции Apple выросли на 2,5%, а рыночная капитализация компании превысила $4,75 трлн.

Напомним, 65-летний Тим Кук официально покинул пост генерального директора Apple, который с 1 сентября занял ветеран компании Джон Тернус. Кук, который возглавил Apple после смерти основателя Стива Джобса в 2011 году, продолжит работу в корпорации в качестве исполнительного председателя совета директоров и будет, в частности, заниматься взаимодействием с политиками по всему миру.