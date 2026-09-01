Тим Кук официально покинул пост генерального директора Apple

Генеральный директор Apple Тим Кук 1 сентября официально оставил свой пост. Полномочия CEO перешли к ветерану компании — бывшему вице-президенту по разработке аппаратного обеспечения Джону Патрику Тернусу.

Новый CEO работает в Apple с 2001 года. Он прошел путь от рядового инженера до топ-менеджера, отвечающего за всю аппаратную часть бизнеса. О грядущем назначении Тернуса компания объявила ещё в апреле этого года.

Тим Кук не покидает корпорацию полностью. Он переходит на должность исполнительного председателя совета директоров. В Apple отметили, что он будет «оказывать помощь в определенных аспектах деятельности компании, включая взаимодействие с политиками по всему миру».

Кук сменил Стива Джобса на посту генерального директора 24 августа 2011 года, после того как основатель компании был вынужден уйти в отставку из-за тяжёлой болезни. С тех пор Кук бессменно руководил техгигантом на протяжении 15 лет. За годы его руководства Apple заметно расширила экосистему устройств и сервисов: появились Apple Watch, AirPods, HomePod, Vision Pro, Apple Music и Apple TV. К смене руководства компания подходит на фоне высоких финансовых результатов и нескольких рекордных кварталов по выручке.

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