«Без них не было бы iPhone»: WSJ узнала о тайном контракте ЦРУ со Стивом Джобсом

Успех Стива Джобса, сооснователя Apple, был отчасти обусловлен поддержкой со стороны Центрального разведывательного управления США. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на выдержки из книги бывшей журналистки издания Шэрон Вейнбергер.

В 1985 году, покинув Apple из-за разногласий с руководством, Стив Джобс создал компанию NeXT. Проект столкнулся с трудностями: высокая стоимость техники отпугнула массового покупателя, а ставка на академический сектор оказалась ошибочной. Ситуацию спасло ЦРУ, сделавшее заказ на 20 тысяч компьютеров. Чтобы выполнить его в сжатые сроки, спецслужба привлекла экспертов из Sun Microsystems, что позволило компании Джобса оперативно масштабировать производство до нескольких тысяч устройств в месяц.

Как сообщает WSJ, компьютеры NeXT, созданные Стивом Джобсом, стали незаменимым инструментом для американской разведки. В NRO их ценили за исключительное качество изображения, что было критически важно при работе со снимками из космоса и подготовке отчетов для первых лиц государства. Попав в распоряжение ЦРУ, эти машины подверглись серьезной «прокачке»: инженеры спецслужбы оснастили их дополнительными чипами Motorola и кастомными видеокартами Intel, чтобы выжать из техники максимум производительности.

Сделка с ЦРУ в дальнейшем позволила NeXT развиться и впоследствии войти в состав Apple, а Джобсу спустя некоторое время — возглавить технологического гиганта.

А ранее стало известно, что команда Дональда Трампа рекомендовала корпорации Apple отказаться от закупок чипов памяти у производителей из Китая. По информации СМИ, из-за нехватки этих компонентов американская компания начала присматриваться к китайским поставщикам. Однако в Вашингтоне такой шаг встретили без энтузиазма.