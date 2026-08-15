Власти США запретили Apple закупать китайские чипы памяти

Команда Дональда Трампа рекомендовала корпорации Apple отказаться от закупок чипов памяти у производителей из Китая. Об этом рассказала газета The Wall Street Journal.

По информации издания, из-за нехватки этих компонентов американская компания начала присматриваться к китайским поставщикам. Однако в Вашингтоне такой шаг встретили без энтузиазма.

«Администрация Трампа это не поддерживает», — заявил WSJ министр торговли США Говард Латник.

По его словам, дефицит можно закрыть иначе, а не за счёт того, чтобы крупнейшие американские фирмы брали микросхемы у китайских производителей. Латник подчеркнул, что эту позицию открыто передали руководству Apple.

В августе та же газета писала, что компания проверяет чипы китайской CXMT — их планировали ставить в устройства для местного рынка на фоне дефицита памяти. Из-за него Apple поднимает цены на свои товары во всём мире. В корпорации связывают это с подорожанием микросхем, спрос на которые разогревают компании из сферы искусственного интеллекта. Поставки из Китая помогли бы производителю iPhone смягчить нехватку компонентов.

Напомним, ранее Financial Times сообщала, что Apple ведёт переговоры с властями США ради права закупать память у китайской CXMT. По сведениям издания, компания уже больше месяца пытается получить гарантии от Белого дома. В Apple боятся, что CXMT попадёт в ограничительный список Минторга, и тогда поставки окажутся под фактическим запретом. Сейчас CXMT вместе с другим китайским производителем YMTC числится в перечне Пентагона 1260H, куда включают фирмы, которые в Вашингтоне считают связанными с китайской армией.