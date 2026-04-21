Apple выбрала нового гендиректора вместо Тима Кука

Apple объявила о смене руководителя компании. Совет директоров выбрал Джона Тернуса на пост генерального директора. Прежний глава Тим Кук займёт другую должность. С 1 сентября 2026 года он станет исполнительным председателем совета директоров. Компания начала подготовку к передаче полномочий.

«Кук продолжит исполнять обязанности генерального директора в течение лета, тесно сотрудничая с Тернусом для обеспечения плавного перехода», — отмечается в сообщении компании.

Кук руководил Apple со смерти Стива Джобса в 2011 году. За это время компания выпустила множество новых продуктов и укрепила позиции на мировом рынке.

Тернус сейчас работает старшим вице-президентом по аппаратной разработке. Он пришёл в команду по разработке продуктов Apple в 2001 году. В 2013 году он стал вице-президентом по аппаратной разработке. С 2021 года Тернус входит в состав исполнительной команды. Он курировал работу над несколькими продуктовыми линейками — iPad, AirPods, iPhone, Mac и Apple Watch.

