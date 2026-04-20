20 апреля, 05:36

Apple продлила свои товарные знаки в России до 2036 года

Американская компания Apple продлила срок действия ряда своих товарных знаков в России до 2036 года. Об этом свидетельствует база данных Роспатента.

Речь идёт как минимум о десяти ключевых брендах и обозначениях. Изначально срок действия прав на такие знаки, как iCloud, логотип с надкушенным яблоком, Apple, macOS и iPhone, должен был завершиться в 2026 году. Однако компания подала соответствующее заявление о продлении.

Роспатент удовлетворил обращение и продлил исключительные права на все заявленные обозначения ещё на десять лет.

Ранее сообщалось, что Louis Vuitton также зарегистрировал свои товарные знаки в Роспатенте. Под правовую защиту в России попали отдельные элементы фирменного стиля бренда — различные версии логотипа LV, в том числе с изображением руки, а также фирменный знак Louis Vuitton Trunks & Bags.

Владимир Озеров
