«Любовь останется неизменной»: Тим Кук простился с командой Apple в свой последний рабочий день

Тим Кук обратился к сотрудникам и поклонникам Apple с прощальными словами в свой последний рабочий день в должности гендиректора компании. Свою речь он выложил в соцсеть X.

«Посылаю огромную любовь сообществу Apple в свой последний день на посту генерального директора. Завтра моя должность изменится, но любовь к сообществу Apple останется неизменной», — написал он.

Кук поблагодарил команду за поддержку и вдохновение. По его словам, впереди у него открывается новая страница, которую он ждёт с воодушевлением.

До этого Life.ru рассказывал, что Тим Кук официально оставил кресло гендиректора Apple 1 сентября. Руководство перешло к ветерану компании Джону Тернусу, ранее занимавшему пост вице-президента по разработке аппаратного обеспечения. Тернус работает в корпорации с 2001 года и прошёл путь от инженера до топ-менеджера. Сам Кук при этом остаётся в компании и переходит на должность исполнительного председателя совета директоров.