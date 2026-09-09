Даже складной iPhone не спас: Акции Apple ускорили падение во время презентации

Акции Apple ускорили снижение во время ежегодной презентации новых устройств. В момент локального минимума бумаги корпорации теряли 1,63%, свидетельствуют данные торгов Nasdaq.

После начала мероприятия котировки к 20:01 мск опустились на 0,39% — до $315 за бумагу. К 20:34 мск стоимость снизилась уже до $311,06. Это стало локальным минимумом на тот момент.

После демонстрации первого складного смартфона iPhone Duo падение замедлилось. Бумаги торговались по $313,94, теряя 0,72%. Таким образом, часть снижения была отыграна ещё во время презентации.

Напомним, Apple провела презентацию, на которой показала iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max, новые AirPods 5 и обновлённые модели Apple Watch. Ключевым новшеством флагманских смартфонов стала Siri AI на базе Apple Intelligence. Голосовой ассистент научился учитывать предыдущие вопросы и искать сведения в сообщениях, электронной почте и фотографиях. Он может отвечать на запросы о содержимом экрана, получать актуальную информацию из интернета и выполнять команды сразу в нескольких приложениях.