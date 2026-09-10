Итоги презентации Apple 9 сентября: iPhone Duo, iPhone 18 Pro и новые цены Оглавление Что представила Apple 9 сентября Характеристики и цены новых iPhone Другие новинки: Apple Watch Series 12, Ultra 4 и AirPods 5 Какие слухи о презентации Apple не подтвердились Когда старт продаж и как купить Apple представила iPhone Duo, iPhone 18 Pro и Pro Max, Apple Watch Series 12, Ultra 4 и AirPods 5. Цены, характеристики и даты продаж — в материале Life.ru. Итоги презентации Apple 9 сентября 2026: все новинки. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Apple 9 сентября 2026 года провела осеннюю презентацию Surprise and Shine, на которой представила сразу три новых смартфона: iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max и первый складной iPhone Duo. Вместе с ними компания показала Apple Watch Series 12, защищённые Apple Watch Ultra 4 и наушники AirPods 5. При этом обычного iPhone 18, который раньше традиционно выходил осенью вместе с Pro-моделями, на презентации не оказалось.

Что представила Apple 9 сентября

Главной новинкой стал iPhone Duo — первый складной смартфон Apple. Компания выбрала конструкцию «книжка»: в сложенном состоянии доступен внешний экран диагональю 5,4 дюйма, а после раскрытия пользователь получает внутренний дисплей на 7,6 дюйма. Apple заявляет, что в разложенном виде это самый тонкий iPhone в истории компании.

Оба экрана iPhone Duo выполнены по технологии Super Retina XDR, поддерживают ProMotion и Always-On, а максимальная яркость на улице достигает 3000 нит. На внутренний дисплей нанесено специальное нанотекстурное покрытие, которое должно уменьшать блики и делать линию сгиба менее заметной. В боковую кнопку встроен Touch ID, а позже смартфон получит поддержку Apple Pencil с USB-C.

Корпус выполнен из титана пятого класса. За производительность отвечает новый A20 Pro, изготовленный по двухнанометровому техпроцессу. Он получил шестиядерный центральный и семиядерный графический процессоры, а также двойной 16-ядерный Neural Engine. Компания заявляет прирост длительной производительности до 35% относительно iPhone 17 Pro.

У складного iPhone две основные 48-мегапиксельные камеры: широкоугольная Fusion Main с двукратным приближением оптического качества и сверхширокоугольная Fusion Ultra Wide. Благодаря двум экранам человек в кадре может видеть изображение ещё до съёмки, а для селфи можно использовать основные камеры.

Аккумулятор у iPhone Duo разделён на две части, размещённые в обеих половинах корпуса. Apple обещает до 31 часа воспроизведения видео на внутреннем дисплее или до 44 часов на внешнем. При использовании обоих экранов заявлено до 24 часов работы. Зарядить батарею до 50% по кабелю можно примерно за 20 минут.

В США iPhone Duo будет стоить от 1999 долларов за 256 ГБ памяти. Также предусмотрены версии на 512 ГБ, 1 и 2 ТБ. Цветов два — Star White и Night Sky. Предзаказы Apple откроет 16 октября, а продажи начнутся 23 октября.

Характеристики и цены новых iPhone

Особенности нового iPhone 18 Pro. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Stockinq

Второй крупной премьерой стали iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max. Внешне Apple не стала полностью менять концепцию прошлогодних флагманов, зато серьёзно переработала камеры, охлаждение и начинку.

Оба смартфона получили тот же двухнанометровый A20 Pro, что установлен в складном iPhone Duo. По данным Apple, пропускная способность памяти по сравнению с A19 Pro выросла на 50%, а новый семиядерный графический процессор работает до 40% быстрее. За связь отвечает фирменный модем C2, который потребляет на 15% меньше энергии, чем C1X, а беспроводной чип N1 поддерживает Wi-Fi 7 и Bluetooth 6.

Одно из главных изменений — новая 48-мегапиксельная основная камера Fusion Main с переменной диафрагмой. Шесть лепестков позволяют автоматически или вручную менять отверстие объектива в зависимости от освещения и необходимой глубины резкости. Например, камера может открывать диафрагму до f/1,48 ночью или уменьшать её до f/4, когда нужно сохранить резкость сразу на нескольких планах.

В приложении «Камера» появился отдельный набор профессиональных настроек: вручную можно менять выдержку, баланс белого и диафрагму, а также включать гистограмму. Ещё одна новая функция — Apple Reference Image. Смартфон сохраняет защищённую эталонную версию изображения, по которой можно проверить, редактировалась ли фотография после съёмки.

Изменился и Dynamic Island: остров стал компактнее и теперь способен одновременно отображать до трёх Live Activities.

Apple отдельно сделала акцент на автономности. Для моделей исключительно с eSIM заявлено до 36 часов воспроизведения видео у iPhone 18 Pro и до 45 часов у Pro Max. iPhone 18 Pro способен зарядиться до 50% примерно за 15 минут по кабелю. Компания также утверждает, что Pro Max получил самый большой прирост времени работы среди iPhone.

Американские цены выросли на 100 долларов относительно предыдущего поколения. iPhone 18 Pro стоит от 1199 долларов, iPhone 18 Pro Max — от 1299 долларов. Оба выпускаются с накопителями на 256 и 512 ГБ, 1 и 2 ТБ. Доступны чёрный, серебристый, светлый Glacier и новый бордовый цвета.

Предзаказ откроется 12 сентября, а мировые продажи начнутся 18 сентября.

Российских рекомендованных цен Apple не называла, однако свои ориентиры уже раскрыли местные площадки. Ожидаемая стоимость iPhone 18 Pro начинается от 147 тысяч рублей, Pro Max — от 157 тысяч, а iPhone Duo — от 245 тысяч рублей. Стоимость первых партий в России будет заметно зависеть от продавца и канала поставки.

Другие новинки: Apple Watch Series 12, Ultra 4 и AirPods 5

Apple Watch Series 12: что известно о новинке. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Hadrian

Apple Watch Series 12 получили новый процессор S11 и полностью обновлённую систему датчиков Health Sensing System. Часы теперь измеряют пульс каждые пять секунд в течение дня и значительно чаще фиксируют вариабельность сердечного ритма. На основе активности, сна и показателей организма формируется ежедневный индекс готовности Readiness с оценкой от 0 до 10.

Автономность Series 12 осталась на уровне до 24 часов при обычном использовании, однако время записи тренировок выросло до десяти часов. За 15 минут зарядки часы могут получить запас энергии ещё примерно на 12 часов работы. Цена в США начинается с 399 долларов. Предзаказы уже открыты, продажи стартуют 18 сентября.

Apple Watch Ultra 4 тоже перешли на S11 и получили новую систему мониторинга здоровья. Главным отличием остаётся автономность: до 50 часов в обычном режиме, до 84 часов в энергосберегающем и до 45 часов записи продолжительной тренировки с GPS. Стоимость Ultra 4 начинается от 799 долларов. В продажу часы поступят 18 сентября.

Ещё одна новинка — AirPods 5. Apple впервые сделала активное шумоподавление стандартной функцией своих базовых наушников открытого типа. Компания утверждает, что они устраняют до 50% больше внешнего шума, чем AirPods 4 с ANC. Появились новая акустическая архитектура, улучшенный адаптивный эквалайзер, перевод речи в реальном времени и работа с новой Siri AI.

AirPods 5 стоят 129 долларов. Версия с беспроводным зарядным футляром, увеличенным временем автономной работы и регулировкой громкости жестом на ножке стоит 149 долларов. Продажи начнутся 18 сентября.

Какие слухи о презентации Apple не подтвердились

Главной неожиданностью для тех, кто привык к ежегодному циклу обновлений, стало отсутствие базового iPhone 18. Apple 9 сентября представила только iPhone 18 Pro, Pro Max и Duo. Обычная модель, как ожидается, появится позже, однако сама компания дату её премьеры пока не объявляла.

Какие инсайды о презентации Apple не подтвердились. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Не подтвердилось и предполагаемое название складного смартфона iPhone Ultra — Apple выбрала имя iPhone Duo. Некоторые утечки приписывали ему внешний экран примерно на 5,5 дюйма и внутренний на 7,8 дюйма, тогда как в реальности диагонали составили 5,4 и 7,6 дюйма соответственно.

Ошибочными оказались слухи о том, что камера с переменной диафрагмой будет эксклюзивом iPhone 18 Pro Max: Apple установила её и в обычный 18 Pro. Не подтвердилось и предполагаемое название S12 для нового процессора часов — Apple Watch Series 12 и Ultra 4 работают на чипе S11.

На презентации также не появились Apple Watch SE 4, новый Apple TV 4K, HomePod mini 2 и неоднократно фигурировавший в утечках домашний центр Apple с экраном. Это не означает, что компания отказалась от этих устройств: Apple лишь не представила их 9 сентября.

Когда старт продаж и как купить

iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max можно будет предзаказать в первой волне стран с 12 сентября. Официальные продажи начнутся 18 сентября, а ещё в ряде государств новинки появятся 25 сентября. Россия в опубликованный Apple список стран первой волны не входит.

В России отдельные продавцы уже начали предварительный приём предзаказов.

Со складным iPhone Duo придётся ждать дольше даже на мировом рынке. Apple откроет официальный предзаказ только 16 октября, а продажи в первой волне стран начнутся 23 октября. Ещё на 28 рынках смартфон появится 30 октября. Российские продавцы уже принимают или анонсируют предварительные заказы, но фактический срок получения складного iPhone будет зависеть от начала международных поставок.

Apple Watch Series 12, Apple Watch Ultra 4 и AirPods 5 уже доступны для предварительного заказа в странах, где работает официальный магазин Apple. В рознице все три новинки появятся 18 сентября.

Одновременно Apple объявила дату выхода iOS 27 и watchOS 27 — обновления станут доступны 14 сентября. Вместе с iOS 27 начнётся бета-запуск новой Siri AI, которая сможет учитывать содержимое экрана и личный контекст пользователя, искать информацию в его сообщениях, почте и фотографиях и выполнять действия в приложениях.

Авторы Кирилл Золотарев