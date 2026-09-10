Когда выйдет iPhone 18 в России и сколько будет стоить Оглавление Официальные цены iPhone 18 Pro и Pro Max Когда старт продаж в мире Сколько будет стоить в России и когда появится FAQ Когда новый iPhone появится в России и когда цены упадут? Где лучше покупать? Сколько будет переплата? iPhone 18 Pro и Pro Max: официальные цены, дата старта продаж в мире и ориентир по стоимости в России — в материале Life.ru. Apple представила iPhone 18 Pro и Pro Max: особенности и когда будет в России. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Thaspol Sangsee

Долгожданная для фанатов Apple презентация под названием «Surprise and shine» наконец-то состоялась, и прошла она 9 сентября 2026 года. Провёл её в этот раз Джон Тернус, ставший генеральным директором 1 сентября. Трансляция шла на сайте компании, в Apple TV и на YouTube, с 20:00 по московскому времени.

На сцене показали три устройства: iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max и первый в истории компании складной iPhone Duo. Впервые базовый iPhone 18, как и предполагали инсайдеры, перенесен на весну 2027 года, к выходу iPhone 18e. Цены новых моделей тоже объявили, и о них расскажем далее.

Ключевые обновления Pro-моделей подтвердились: первый в индустрии 2-нанометровый чип A20 Pro, зарядка до 50% за 15 минут, камера с переменной диафрагмой, уменьшенный на 20% Dynamic Island и автономность до 45 часов. Цвета корпуса — черный, серебряный, голубой и бордовый.

Все итоги презентации Apple 9 сентября — в этом материале.

Официальные цены iPhone 18 Pro и Pro Max

Apple назвала цены новых моделей и подтвердила/не подтвердила то, о чём аналитики предупреждали месяцами — прайс вырос в связи с подорожавшей в 4 раза памятью (в сравнении с прошлым годом).

Складной iPhone Ultra, для сравнения, стартует от $1999 в США — это самый дорогой смартфон в истории Apple.

Когда старт продаж в мире

Презентация не равно начало продаж, но в ходе мероприятия объявили даты старта предзаказов и когда новые модели можно будет купить.

Презентация не равно начало продаж, но в ходе мероприятия объявили даты старта предзаказов и когда новые модели можно будет уже непосредственно купить.

Так 12 сентября 2026 года стартуют предзаказы. Apple перенесла их с пятницы на субботу, так как 11 сентября выпадает на 25-ю годовщину терактов в Нью-Йорке, и компания предпочитает обходить эту дату, как уже было в 2015 году с iPhone 6s.

18 сентября (пятница) — старт продаж Pro-моделей в первой волне стран (США, Великобритания, Германия, Франция, Япония, Австралия и др.).

А вот складной iPhone Ultra придётся подождать, он поступит в продажу позже, только 23 октября 2026 года.

Сколько будет стоить в России и когда появится

Новые модели попадают к нам через параллельный импорт и серый рынок (частный ввоз). Параллельный импорт идёт через крупные сети с чеком, растаможкой и полноценной гарантией магазина.

Что нового будет в iPhone Pro и Pro Max. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Wongsakorn 2468

Если опираться на события прошлых лет, то первые партии должны через несколько дней после мирового старта. Поскольку продажи в мире начнутся 18 сентября, у российских продавцов iPhone 18 Pro и Pro Max могут вполне себе появиться уже к концу сентября, а все цвета — к октябрю.

В России из-за параллельного импорта цены, конечно, выше официальных. Точных данных пока нет, но примерно картина ожидается следующая:

iPhone 18 Pro 256 ГБ ~175 тыс. руб.

iPhone 18 Pro 512 ГБ ~205 тыс. руб.

iPhone 18 Pro 1 ТБ ~265 тыс. руб.

iPhone 18 Pro 2 ТБ ~350 тыс. руб.

iPhone 18 Pro Max 256 ГБ ~189 тыс. руб.

iPhone 18 Pro Max 512 ГБ ~220 тыс. руб.

iPhone 18 Pro Max 1 ТБ ~280 тыс. руб.

iPhone 18 Pro Max 2 ТБ ~365 тыс. руб.

А iPhone Duo (складной) — от 300 до 500 тыс. рублей, в зависимости от объема памяти.

В первые недели прайс вообще ожидается заоблачный, например тот же iPhone 17 Pro Max на старте продаж осенью 2025 года стоил в России от 184 990 рублей за 256 ГБ. Высокие ценники обусловлены тем, что первыми везут в страну новые, дефицитные модели малыми партиями серые продавцы. Но уже через пару-тройку недель поставки налаживаются и цены падают на 20-30%.

FAQ

Когда новый iPhone появится в России и когда цены упадут?

Первые партии у российских продавцов ожидаются к концу сентября, но это будут единичные экземпляры, скорее всего, в дефицитных цветах и максимальных объёмах памяти. Стабильное наличие по всем конфигурациям и цветам появится к середине октября. В первые две недели они максимальные из-за ажиотажа и ограниченной поставки, а к концу октября — началу ноября снизятся на 10–20%, когда параллельный импорт наберет обороты и продавцы начнут конкурировать.

Где лучше покупать?

Крупные сети предлагают цены чуть выше, но дают чек, гарантию от магазина 12 месяцев и возможность возврата. Мелкие продавцы и частники предлагают смартфоны дешевле, иногда на 10–15 тысяч рублей, но покупая у них выше риск получить восстановленный аппарат под видом нового, устройство без нормальных документов или с залоченной eSIM.

Сколько будет переплата?

Переплата = курс валют, растаможка и наценка продавца. На старте продаж российский ценник обычно на 25–40% выше официальной долларовой цены Apple и на 15–25% выше европейской цены. По мере насыщения рынка переплата снижается до 15–25% над официальной ценой в долларах. Для понимания тот же iPhone 17 Pro Max 256 ГБ в США стоил $1199, а в России на старте — от 184 990 ₽, что при курсе на тот момент означало переплату около 30%.

Авторы Андрей Ананьев