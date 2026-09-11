Apple забыла о левшах? Интерфейс iPhone Duo вызвал неудобные вопросы

Первый складной смартфон Apple может оказаться неудобным для левшей из-за элементов управления, размещённых с правой стороны экрана. На жалобы пользователей обратило внимание издание Daily Mail.

Поводом стали обсуждения в соцсетях и на Reddit. Некоторые левши сочли правостороннюю компоновку интерфейса «личной атакой» и предположили, что им будет сложно пользоваться устройством одной рукой.

После раскрытия iPhone Duo панель приложений располагается вертикально у правого края. Там же находятся Dynamic Island и основные элементы навигации, а сканер Touch ID встроен в кнопку на правой грани корпуса. Обозреватель The Verge также допустил, что такая конструкция может оказаться непривычной для левшей.

При этом мнения пользователей разделились. Часть комментаторов отметила, что пишет левой рукой, но обычно держит смартфон в правой. Другие рассчитывают, что Apple добавит возможность зеркально перенести элементы интерфейса.

На официальной странице iPhone Duo отдельная настройка для левшей пока не описана. Там компания утверждает, что перенесённые к краю органы управления удобно нажимать одной рукой.

Окончательно оценить эргономику устройства удастся после начала продаж. Предзаказы на iPhone Duo откроются 16 октября, а в магазинах смартфон появится 23 октября. Его стоимость в США начинается от 1999 долларов.

Напомним, новый iPhone Duo стал первым складным смартфоном Apple. В сложенном виде аппарат оснащён 5,4-дюймовым внешним экраном, а после раскрытия диагональ увеличивается до 7,6 дюйма. Новинка получила процессор A20 Pro, две камеры на 48 мегапикселей и титановый корпус. Ориентировочная стоимость устройства в России начинается от 245 тысяч рублей.