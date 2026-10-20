MacBook больше не будет прежним: Apple готовится представить первый ноутбук с сенсорным экраном

Apple готовится представить первый в своей истории MacBook с сенсорным экраном. Презентация новых устройств состоится 28 октября в Лос-Анджелесе и получит название Pro and Tell, сообщает Bloomberg.

По данным агентства, сенсорный экран получит новая версия MacBook Pro. Устройство оснастят OLED-дисплеем, обеспечивающим глубокий чёрный цвет и высокую контрастность, а также интерфейсом Dynamic Island, знакомым пользователям iPhone. Ожидается, что ноутбук будет работать на процессорах M5 Pro и M5 Max.

Такое обновление станет заметным изменением подхода Apple к компьютерам. Компания долгие годы разделяла возможности Mac и iPad, не внедряя сенсорное управление в свои ноутбуки. Теперь она, предположительно, готова пересмотреть эту концепцию.

Помимо флагманской модели, на презентации ожидается более доступный MacBook Pro с новым чипом M6. Компания также может показать обновлённый моноблок iMac и компактный планшет iPad mini с улучшенным экраном.

Мероприятие Pro and Tell пройдёт в формате знакомства представителей СМИ с новыми устройствами. Предполагается, что основные характеристики новинок Apple раскроет в пресс-релизах, а приглашённые журналисты смогут опробовать технику лично.

По сведениям Bloomberg, магазины Apple готовятся начать продажи новых устройств 6 ноября. Однако окончательный список моделей, их стоимость и сроки выхода компания пока официально не раскрыла.