Зуд, сыпь и ожоги: Россияне рассказали о проблемах с новыми Apple Watch

Владельцы новых Apple Watch Series 12 и Ultra 4 в России пожаловались на раздражение кожи после нескольких дней использования гаджетов. По их словам, на запястьях появляются покраснения, сыпь и следы, напоминающие ожоги. Об этом сообщает SHOT.

Фото © SHOT

Как утверждают собеседники канала, неприятные симптомы возникают в области датчиков на задней панели часов. Пользователи также жалуются на сильный зуд и потливость кожи под устройством.

Фото © SHOT

Некоторые владельцы предполагают, что реакция может быть связана с обновлёнными датчиками новых моделей. Однако подтверждений такой связи нет.

Фото © SHOT

При этом раздражение кожи при ношении Apple Watch может возникать по разным причинам. В справочных материалах компания Apple указывает на возможную чувствительность к отдельным материалам, воздействие пота и мыла, а также неправильную посадку ремешка. При появлении покраснения, отёка или зуда Apple рекомендует проконсультироваться с врачом перед повторным использованием часов.

Стоимость Apple Watch Series 12 в России начинается от 55 тысяч рублей, а Ultra 4 — от 110 тысяч рублей. При этом, как отмечает канал, пользователи сталкиваются с трудностями при обращении в официальную службу поддержки и попытках обменять устройства.

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