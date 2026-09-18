Новый iPhone за сотни тысяч остался без 5G и умной Siri в России

Российские владельцы iPhone 18 Pro Max столкнутся как минимум с 18 ограничениями: часть новых функций Apple в стране недоступна, а некоторые заработают только после смены региона и языка устройства. Об этом сообщают «Известия», протестировавшие новый флагман в день мирового старта продаж.

Больше всего ограничений связано с Apple Intelligence. Русского языка среди поддерживаемых системой пока нет, поэтому при стандартных российских настройках пользователям недоступна новая Siri AI с персональным контекстом. Ограничения также затрагивают интеграцию ChatGPT с Siri и Writing Tools — инструменты для переписывания, сокращения и редактирования текста.

Без смены настроек могут быть недоступны или ограничены Genmoji для генерации собственных эмодзи, Image Playground для создания изображений, Visual Intelligence для распознавания объектов камерой, расширенный поиск по фотографиям и Clean Up, позволяющий удалять лишние объекты со снимков.

Есть ограничения и у Live Translation. Перевод сообщений, телефонных разговоров и речи через AirPods пока не поддерживает русский язык.

При этом речь не идёт о полном отключении этих возможностей именно для устройств, ввезённых в Россию. Часть функций Apple Intelligence можно активировать, если выбрать поддерживаемый регион и язык устройства, например английский. Русского среди языков Apple Intelligence по-прежнему нет.

Отдельная проблема — 5G. Коммерческие сети пятого поколения уже заработали в России, однако iPhone пока к ним не подключаются. Возможность работы смартфонов Apple в российских 5G-сетях зависит от самой компании. Минцифры сообщило, что уже обсуждает с Apple активацию технологии.

Ограничения сохраняются и в экосистеме платежей Apple. Российские банковские карты нельзя использовать привычным способом для оплаты сервисов компании, а работа Apple Pay с выпущенными в РФ картами по-прежнему недоступна.

iPhone 18 Pro Max поступил в продажу 18 сентября более чем в 65 странах. В России официальных продаж Apple нет, однако отечественные ретейлеры принимают предзаказы и ввозят новые смартфоны по альтернативным каналам.