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Регион
Опубликовано 17 сентября, 06:15

Минцифры начало переговоры с Apple о подключении 5G на iPhone в России

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / i viewfinder

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / i viewfinder

Минцифры ведёт переговоры с Apple о подключении российских пользователей iPhone к сетям 5G. Об этом сообщил глава ведомства Максут Шадаев.

«Мы ведём переговоры с Apple, обсуждаем возможность подключения 5G на iPhone», — сказал министр.

Сети связи пятого поколения начали коммерчески запускать в России на прошлой неделе. Сейчас 5G работает в 16 городах и потенциально доступен примерно 10 млн абонентов. Для владельцев Android-смартфонов доступ к новому стандарту обещали открыть в ближайшее время. С iPhone ситуация сложнее: активация 5G для российских операторов зависит от решения самой компании.

Пока Apple официально не указывает 5G среди поддерживаемых возможностей российских операторов. Для полноценной работы технологии компании может потребоваться протестировать iPhone в отечественных сетях и обновить операторскую конфигурацию. Операторы тем временем прорабатывают дальнейшее расширение покрытия. По имеющимся данным, до конца года 5G планируют запустить ещё в 50 городах.

Россия включила 5G: города и смартфоны со связью будущего
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Ранее Life.ru рассказывал о запуске сети 5G в российских городах. Новый стандарт связи уже начал появляться в крупнейших мегаполисах и промышленных центрах страны.

Больше новостей о смартфонах, мобильной связи и новых устройствах — в разделе «Гаджеты» на Life.ru.

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Наталья Афонина
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