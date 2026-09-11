Россия включила 5G: города и смартфоны со связью будущего

В России впервые начали работу коммерческие сети связи пятого поколения. На первом этапе доступ к 5G получили жители 16 городов, сообщили в Минцифры.

Запуск прошёл по поручению президента Владимира Путина. Новым стандартом связи уже могут воспользоваться около 10 млн человек. Сервисы 5G будут предоставлять операторы «большой четвёрки» — МТС, «Мегафон», «Билайн» и Т2. Первые площадки запуска открылись в Твери, Самаре, Екатеринбурге и Новосибирске, где в мероприятиях приняли участие руководители компаний.

Сейчас покрытие 5G появилось в крупнейших городах страны. В Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге новый стандарт запустили все четыре оператора. Также 5G заработал у отдельных операторов в Новосибирске, Казани, Великом Новгороде, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Твери, Волгограде, Красноярске, Перми, Челябинске, Уфе и Ярославле.

На первом этапе воспользоваться услугой смогут владельцы Android-смартфонов. Работа 5G на устройствах Apple будет зависеть от решения компании. В Минцифры отметили, что развитие сетей пятого поколения связано с ростом нагрузки на мобильный интернет: за последние шесть лет объём трафика увеличился более чем втрое.

Пока технология будет работать на частотах, которые ранее использовались для LTE. Это позволит повысить пропускную способность сетей примерно на 20–25%. В дальнейшем планируется расширить покрытие ещё на 50 городов до конца 2026 года.