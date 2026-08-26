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Регион
26 августа, 17:46

Минцифры установило крайний срок для запуска 5G в России

Минцифры: 5G запустят в городах-миллионниках до конца 2027 года

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mariaprovector

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mariaprovector

Минцифры установило крайний срок для запуска 5G в России. Так, технология должна заработать в городах с населением свыше миллиона человек до конца 2027 года.

«Услуги 5G должны быть запущены в городах с населением более 1 млн человек не позднее 31 декабря 2027 года», — говорится в сообщении ведомства.

Операторы связи получат новые частоты (4,63–4,99 ГГц) для запуска 5G, а также смогут модернизировать под этот стандарт свои текущие вышки. В планах — обеспечить 5G-покрытием популярные места в крупнейших городах России к 2031 году.

Установка зарубежного оборудования для 5G будет разрешена до осени 2026 года. После этого начнется плановая замена техники на российские аналоги, которая должна полностью завершиться до конца 2031 года.

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А ранее Life.ru сообщал, что в России анонсировали появление технологической основы для 6G к 2032 году. Зампредседателя Совета по развитию цифровой экономики при верхней палате парламента, сенатор Артём Шейкин уточнил, что непосредственная разработка данной технологии ведётся силами «Сколтеха» и Научно-исследовательского центра Телеком.

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Наталья Демьянова
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