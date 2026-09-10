Не переплачивайте за ажиотаж: Экономист назвал лучшее время для покупки iPhone 18

Россиянам, которым хватает возможностей нынешнего смартфона, выгоднее отложить покупку iPhone 18 Pro до февраля — марта 2027 года. К этому времени первоначальный ажиотаж должен ослабнуть, а поставщики наладят каналы ввоза, заявил Life.ru экономист Михаил Хачатурян.

Стоит подождать шесть-семь месяцев и приобрести iPhone 18 Pro или Pro Max по более адекватным ценам. Михаил Хачатурян Кандидат экономических наук, доцент Финансового университета

Покупка на старте, по его словам, оправданна, если прежний аппарат выходит из строя или уже не справляется с повседневными и профессиональными задачами. Массового появления новинки в России Хачатурян ожидает не раньше начала октября. По его прогнозу, iPhone 18 Pro сначала будет стоить не менее 170–190 тысяч рублей, а Pro Max — 180–200 тысяч.

Единичные устройства могут добраться до страны раньше, однако за скорость придётся доплатить. Стоимость Pro в таком случае способна достичь 215–225 тысяч рублей, а Pro Max — 225–240 тысяч.

Экономист напомнил, что Apple официально не поставляет свою продукцию в Россию. Поэтому новые смартфоны, как и модели начиная с iPhone 14, будут ввозить по параллельному импорту, который предполагает дополнительные расходы на логистику, перевозку и таможенное оформление.

Сэкономить 15–25% можно при самостоятельной покупке устройства в Китае, Гонконге, Малайзии или Таиланде с учётом курса рубля и возврата НДС, считает Хачатурян. Однако после оплаты перелёта, проживания и питания реальная выгода может сократиться до 6–10%.

Apple представила iPhone 18 Pro и Pro Max 9 сентября, а мировые продажи новинок стартуют 18 сентября. Life.ru рассчитывал, что первые партии смартфонов доберутся до российских продавцов к концу месяца: ориентировочная стартовая цена iPhone 18 Pro с 256 ГБ памяти составит около 175 тысяч рублей, а Pro Max в той же конфигурации — порядка 189 тысяч. Стабильное наличие разных версий и цветов ожидается уже в октябре.