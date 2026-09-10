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Опубликовано 10 сентября, 12:07

Не переплачивайте за ажиотаж: Экономист назвал лучшее время для покупки iPhone 18

Экономист Хачатурян спрогнозировал снижение цен на iPhone 18 весной 2027 года

Обложка © Apple

Обложка © Apple

Россиянам, которым хватает возможностей нынешнего смартфона, выгоднее отложить покупку iPhone 18 Pro до февраля — марта 2027 года. К этому времени первоначальный ажиотаж должен ослабнуть, а поставщики наладят каналы ввоза, заявил Life.ru экономист Михаил Хачатурян.

Стоит подождать шесть-семь месяцев и приобрести iPhone 18 Pro или Pro Max по более адекватным ценам.

Михаил Хачатурян

Кандидат экономических наук, доцент Финансового университета

Стоит подождать шесть-семь месяцев и приобрести iPhone 18 Pro или Pro Max по более адекватным ценам.
Стоит подождать шесть-семь месяцев и приобрести iPhone 18 Pro или Pro Max по более адекватным ценам.

Покупка на старте, по его словам, оправданна, если прежний аппарат выходит из строя или уже не справляется с повседневными и профессиональными задачами. Массового появления новинки в России Хачатурян ожидает не раньше начала октября. По его прогнозу, iPhone 18 Pro сначала будет стоить не менее 170–190 тысяч рублей, а Pro Max — 180–200 тысяч.

Единичные устройства могут добраться до страны раньше, однако за скорость придётся доплатить. Стоимость Pro в таком случае способна достичь 215–225 тысяч рублей, а Pro Max — 225–240 тысяч.

Экономист напомнил, что Apple официально не поставляет свою продукцию в Россию. Поэтому новые смартфоны, как и модели начиная с iPhone 14, будут ввозить по параллельному импорту, который предполагает дополнительные расходы на логистику, перевозку и таможенное оформление.

Сэкономить 15–25% можно при самостоятельной покупке устройства в Китае, Гонконге, Малайзии или Таиланде с учётом курса рубля и возврата НДС, считает Хачатурян. Однако после оплаты перелёта, проживания и питания реальная выгода может сократиться до 6–10%.

Итоги презентации Apple 9 сентября: iPhone Duo, iPhone 18 Pro и новые цены
Итоги презентации Apple 9 сентября: iPhone Duo, iPhone 18 Pro и новые цены

Apple представила iPhone 18 Pro и Pro Max 9 сентября, а мировые продажи новинок стартуют 18 сентября. Life.ru рассчитывал, что первые партии смартфонов доберутся до российских продавцов к концу месяца: ориентировочная стартовая цена iPhone 18 Pro с 256 ГБ памяти составит около 175 тысяч рублей, а Pro Max в той же конфигурации — порядка 189 тысяч. Стабильное наличие разных версий и цветов ожидается уже в октябре.

Больше авторских материалов, которые помогают понять суть происходящего, — в разделе «Комментарии» на Life.ru.

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Ольга Годуненко
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