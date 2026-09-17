До 900 тысяч рублей: В Москве досрочно начали продавать свежие iPhone

Новые iPhone 18 Pro Max появились в продаже в Москве за день до официального мирового старта. Смартфоны уже предлагают в торговом комплексе «Горбушкин Двор», где цена отдельных устройств достигает 900 тысяч рублей.

По данным ТАСС, в одном из павильонов стоимость новинки составляет от 550 до 900 тысяч рублей в зависимости от объёма памяти. Смартфоны доступны в единичных экземплярах.

При этом коробки с реальными устройствами продавцы выносят только при покупке. На витринах посетителям показывают муляжи, которые можно рассмотреть и подержать в руках.

По информации агентства, только 16 сентября покупатели приобрели четыре iPhone 18 Pro Max по цене 900 тысяч рублей за штуку. Складной iPhone Duo на «Горбушке» ожидают позднее — в октябре.

Apple представила iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max 9 сентября. Предзаказы стартовали 12 сентября, а официальное начало продаж компания назначила на 18 сентября более чем в 65 странах и регионах.

Ранее Life.ru рассказывал, сколько iPhone 18 Pro и Pro Max могут стоить в России. Тогда минимальную стоимость iPhone 18 Pro оценивали примерно в 147 тысяч рублей, а Pro Max — от 157 тысяч. Цена зависит от объёма памяти, продавца и логистики, однако первые единичные аппараты традиционно получают существенную наценку из-за ажиотажа.