Стала известна цена нового iPhone 18 в России

Первые цены на Apple iPhone 18 Pro и 18 Pro Max появились в России. Стала известна и ориентировочная стоимость складного iPhone Duo, который станет первой подобной моделью компании.

iPhone 18 Pro оценили минимум в 147 тыс. рублей, Pro Max — от 157 тыс. рублей, пишет ТАСС. Цена будет меняться в зависимости от объёма памяти, продавца и условий доставки. Ориентировочная стоимость складного iPhone Duo составит от 245 тыс. рублей. Предзаказ новых устройств начнётся 10 сентября.

При этом Apple уже пересмотрела цены на предыдущую линейку. Базовый iPhone 17 теперь стоит на официальном сайте компании $899 вместо $799 — стоимость увеличилась на $100.

Ранее Apple представила iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max, главным новшеством которых стала Siri AI на базе Apple Intelligence. Голосовой помощник получил новые возможности для работы с контекстом, содержимым экрана и персональными данными пользователя. Ещё одним заметным изменением стала камера. Впервые в истории Apple смартфон получил изменяемую диафрагму, позволяющую вручную регулировать количество света и глубину резкости. Также предполагается, что iPhone Ultra может появиться в России с ценником около 400 тысяч рублей за базовую версию. Массовые поставки новых устройств Apple ожидаются в октябре. На первом этапе продавцы планируют ввозить смартфоны преимущественно из Японии и Китая.