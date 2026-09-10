«Невероятно жутко»: Фишка новых Apple Watch 12 напомнила пользователям Сети «Чёрное зеркало»
Пользователи соцсетей боятся, что Apple Watch 12 будет шпионить за ними
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Обновлённые смарт-часы Apple Watch Series 12 и Ultra 4, представленные 9 сентября, вызвали волну тревоги в соцсетях из-за новых функций на основе ИИ. Гаджеты смогут прослушивать всё, что говорит и слышит их владелец. При этом компания обещает, что не будет хранить звукозаписи.
Apple позиционирует функцию Audio Intelligence как помощь людям с нарушениями слуха или памяти, но в сети её не оценили и стали сравнивать с технологиями из фантастического сериала «Чёрное зеркало».
«Они не понимают, насколько это невероятно жутко?», «Теперь придётся набить на лбу татуировку: «Я не даю согласия на запись»», — пишут пользователи, слова которых приводит британское издание LADbible.
Ключевая функция — Live Rewind — позволяет двойным нажатием на цифровую коронку получить текстовую расшифровку последних 15 секунд разговора. Ещё одна — Siri Recap — использует «окружающее прослушивание» для создания сводок и заметок о разговорах за день.
В Apple подчёркивают, что сырое аудио обрабатывается в изолированном модуле Secure Exclave чипа S11 и не сохраняется ни в виде файлов, ни в облаке, а сами функции отключаются по умолчанию и требуют явного согласия пользователя. Тем не менее, критики указывают, что люди вокруг владельца часов не давали согласия на обработку их разговоров.
Ранее Apple показала свой первый складной смартфон — iPhone Duo. Он раскрывается как книга, у него гибкий OLED-экран на 7,6 дюйма, а цена начинается от 2000 долларов.
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