В России купили первый iPhone Duo за 1,6 млн рублей за 2 дня до старта продаж

Первый складной iPhone Duo в России продали за баснословные 1,6 миллиона рублей ещё до официального релиза. Неизвестный покупатель заплатил за новинку почти в десять раз больше её первоначальной стоимости, лишь бы получить смартфон раньше остальных, сообщает Telegram-канал Baza.

Гаджет с накопителем на 512 ГБ доставили в Москву 21 октября из Объединённых Арабских Эмиратов. Посредникам удалось раздобыть устройство за два дня до начала официальных продаж, намеченных на 23 октября.

Имя щедрого покупателя держится в строжайшем секрете. Заказчик предпочёл остаться инкогнито и общался с продавцами исключительно через своего помощника. За возможность одним из первых получить новенький складной айфон он выложил 20 тысяч долларов.

Для сравнения, официальная стоимость iPhone Duo с памятью 512 ГБ в США составляет 2199 долларов. Желание опередить мировой старт продаж обошлось покупателю в сумму, за которую можно было бы приобрести девять таких смартфонов по американской розничной цене.

Первый складной смартфон Apple представили 9 сентября. Устройство раскрывается подобно книге: внешний экран имеет диагональ 5,4 дюйма, а внутренний — 7,6 дюйма. Предзаказы стартовали 16 октября, однако высокий спрос быстро привёл к дефициту новинки.

Ранее Life.ru сообщал, что Apple ограничила продажу iPhone Duo двумя устройствами в одни руки на фоне ажиотажного спроса. Мера действует в американском интернет-магазине компании и приложении Apple Store. При этом перекупщики уже начали зарабатывать на дефиците: один из складных айфонов с памятью 2 ТБ перепродали на eBay за 5 тысяч долларов при официальной цене 3199 долларов.