Скидка может обойтись в полную стоимость: МВД раскрыло ловушки онлайн-продавцов

Покупка товара в интернете с полной или частичной предоплатой может закончиться потерей денег. Особенно опасны предложения перевести средства на личную банковскую карту продавца или через анонимные платёжные сервисы. Об этом предупредили в МВД России, перечислив основные признаки потенциально мошеннических интернет-магазинов.

В ведомстве подчеркнули, что сам факт перечисления средств не гарантирует покупателю ни получения заказа, ни возврата потраченной суммы.

«Помните о том, что при переводе денег в счет предоплаты вы не имеете никаких гарантий их возврата или получения товара», — говорится в материалах МВД.

Особую осторожность полицейские рекомендуют проявлять, если продавец настаивает на использовании электронных денег, анонимных платёжных систем или переводе на карту, оформленную на физическое лицо.

Ещё одним тревожным сигналом может стать подозрительно низкая стоимость товара. Если цена значительно отличается от предложений других магазинов, покупателю следует внимательнее проверить продавца, прежде чем оплачивать заказ.

В МВД также советуют обращать внимание на способы доставки. Отсутствие возможности самостоятельно забрать покупку или получить её через курьера может указывать на повышенный риск обмана.

Насторожить должны и ошибки в описании продукции, противоречивые характеристики или несоответствия между опубликованными сведениями и реальными свойствами товара.

Отдельное внимание правоохранители уделили поведению продавцов. Излишняя настойчивость, попытки ускорить оплату и нежелание предоставить полноценные контактные данные могут свидетельствовать о недобросовестности интернет-магазина.

При этом фотография паспорта, которую продавец присылает для подтверждения своей личности, не является надёжной гарантией безопасности сделки. Такой документ может принадлежать другому человеку или использоваться без ведома владельца.

В МВД рекомендуют тщательно проверять сведения о магазине перед оплатой. Особую осторожность следует проявлять при покупках на незнакомых сайтах и в случаях, когда продавец отказывается от привычных способов оформления и получения заказа.

Ранее мошенники уже неоднократно использовали предоплату и заманчивые скидки для обмана покупателей. В августе 2026 года Life.ru сообщал о появлении фальшивых интернет-магазинов школьных товаров, где россиянам предлагали форму, канцтовары и гаджеты по заниженным ценам, а после ввода банковских данных похищали деньги. Позднее специалисты проекта «Мошеловка» предупредили о поддельных распродажах известных торговых сетей, которые злоумышленники рекламировали в социальных сетях. Ещё в марте эксперты раскрыли схему мошенничества с персональными предложениями на маркетплейсах: преступники узнавали, какими товарами интересуется человек, предлагали купить их дешевле и присылали ссылку для предоплаты. После перевода денег покупатель оставался без заказа. При этом с 1 октября 2026 года в России изменились правила работы маркетплейсов, в том числе порядок рассмотрения претензий покупателей к продавцам.