Мошенники перед 1 Сентября стали заманивать россиян фишинговыми магазинами с распродажами

В преддверии нового учебного года мошенники начали охоту на родителей школьников – аферисты создают поддельные сайты известных магазинов и заманивают россиян скидками на одежду, канцелярию и технику.

О новой схеме сообщили в пресс-службе платформы «Мошеловка» Народного фронта. По данным специалистов, злоумышленники копируют страницы крупных торговых площадок и распространяют в соцсетях рекламу якобы закрытых распродаж складских остатков.

«Аферисты запускают фишинговые сайты, имитирующие крупные магазины детской одежды, канцелярии и электроники, а также распространяют в соцсетях рекламу «закрытых ликвидаций складских остатков», – рассказали эксперты РИА «Новости».

После оформления заказа на таких площадках покупатели могут потерять не только деньги за несуществующий товар. Как предупредили в «Мошеловке», данные банковских карт также попадают к мошенникам и могут использоваться для дальнейших атак.

Специалисты советуют настороженно относиться к предложениям с чрезмерно низкими ценами и обещаниям «секретных ликвидаций». Особенно опасны ссылки из рекламы в соцсетях и сообщения с предложениями срочно купить товары по акции.

«Совершайте покупки только на проверенных маркетплейсах и в официальных интернет-магазинах, вручную проверяя адрес сайта. Для онлайн-шопинга используйте отдельную виртуальную карту с ограниченным лимитом денежных средств», – порекомендовали в организации.

Ранее Life.ru писал, что перед 1 сентября мошенники начали атаковать российских учителей через фальшивые профессиональные конкурсы. Педагогам предлагают якобы принять участие в престижном мероприятии, а затем требуют оплатить «организационный взнос» от 5 до 20 тысяч рублей. После перехода на поддельный сайт злоумышленники получают данные карты и исчезают.