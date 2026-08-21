Мошенники начали разводить учителей на деньги перед 1 сентября

Перед началом учебного года мошенники начали обманывать российских педагогов с помощью фальшивых профессиональных конкурсов. Учителям сообщают, что их якобы выдвинули на звание «Лучшего учителя», а затем требуют заплатить организационный взнос от 5 до 20 тысяч рублей. Об этом рассказал член комиссии Общественной палаты РФ Евгений Машаров.

Аферисты стараются сделать легенду максимально правдоподобной. Они могут знать название школы, должность преподавателя и другие сведения о нём, поэтому сообщение о выдвижении на конкурс не сразу вызывает подозрения.

«Мошенник связывается с учителем и сообщает, что учителя решили выдвинуть на конкурс — название конкурса обычно разное: „Лучший учитель такой-то школы“, „Лучший учитель города“ и тому подобное», — рассказал Машаров РИА Новости.

После этого педагогу предлагают подтвердить участие и внести «организационный взнос». Для оплаты присылают ссылку на поддельный сайт, где требуется указать персональные сведения и данные банковской карты.

Сумма обычно составляет от 5 до 20 тысяч рублей. После ввода реквизитов деньги списываются, а злоумышленники получают банковские данные жертвы и перестают выходить на связь.

Машаров посоветовал педагогам проверять информацию о любых конкурсах через администрацию школы и официальные сайты организаторов, а также не вводить данные карты на страницах, полученных в неожиданных сообщениях.

Ранее Life.ru рассказывал, как под видом «народного кастинга» злоумышленники собрали персональные данные примерно 20 тысяч актёров. Участники оставляли фотографии, записи голоса, номера телефонов и другую информацию, которой могли воспользоваться мошенники.