«Народный кастинг» на 20 тысяч жертв: Как племянник шансонье с тёмным прошлым собрал данные тысяч актёров

Племянник белорусского шансонье развёл 20 тысяч российских актёров на личные данные. Он запустил фейк-кастинг и под видом набора в свой проект собирал у людей фото, голос, номера телефонов — всё, чем потом могут воспользоваться мошенники.

Афериста зовут Леонид Смунёв. Его отец Денис Смунёв — известный ресторатор из Белоруссии, дядя Илья Смунёв — автор шансона про 90-е, которого в 2021 году разыскивал Интерпол за взятку (позже его оправдали). Сам Леонид в соцсетях пожаловался на неудачную жизнь, сказал, что написал сценарий и получил грант, а после этого объявил «народный кастинг». Поверили тысячи: рилс репостили даже известные актёры, например Борис Дергачёв.

Одна из актрис, Анастасия Пантелеева, решила проверить и задала вопросы. В ответ получила оскорбления и хамство. Тогда она выяснила, что у парня нет ни сценария, ни грантов, ни образования. Но личные данные ему уже скинули 20 тысяч человек.

Сейчас жертвы Смунёва делятся на два лагеря: одни стебут его в интернете, другие — готовят иски. Юристы говорят, что по первой статье ему грозит только штраф до 15 тысяч рублей, а вот если докажут мошенничество — до двух лет тюрьмы.

Ранее 77-летний житель Тольятти распознал мошенников и передал их курьеру пакет с нарезанными газетами вместо 2,4 млн рублей. По данным прокуратуры Самарской области, деньги пыталась получить 42-летняя жительница Ставропольского района, которая действовала по указанию сообщников. Следствие также установило её причастность к хищению 1,9 млн рублей у другого жителя города.