Лазейка для афер: Россиянам раскрыли причину прямо сейчас ввести самозапрет на сим-карты

Самозапрет на оформление новых сим-карт поможет защититься от мошенников, использующих чужие персональные данные, рассказал доцент Финансового университета при Правительстве РФ Пётр Щербаченко. По его словам, зллоумышленники используют украденные сведения не только для получения банковских карт.

С их помощью аферисты также оформляют телефонные номера на других людей, а затем пользуются ими в своих целях. Добровольное ограничение позволяет поставить барьер для таких действий. Смысл этой меры — дать человеку больше контроля над взаимодействием с операторами и оформлением услуг на его имя.

«Теперь каждый из нас имеет возможность проактивно управлять своим цифровым присутствием, устанавливая персональные границы для операторов связи», — пояснил собеседник NEWS.ru.

Ранее в МВД рекомендовали установить самозапрет на оформление новых сим-карт наряду с ограничением на получение кредитов. В ведомстве отметили, что эти меры снижают риск злоупотреблений со стороны мошенников, однако важным условием защиты сбережений остаётся бдительность самих граждан.