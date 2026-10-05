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Опубликовано 5 октября, 14:20

Россиян хотят обязать регистрировать гаджеты для умного дома

«Известия»: Минцифры предложило вносить данные умных устройств в ЕСИА

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Минцифры РФ предложило вносить в Единую систему идентификации и аутентификации сведения об умных устройствах, которыми пользуются компании и индивидуальные предприниматели. Такое требование предусмотрено законопроектом «Антифрод 3.0», пишет газета «Известия».

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Как пояснили в ведомстве, изменения затронут оборудование межмашинного взаимодействия — M2M. Речь идёт о подключённых к мобильным сетям платёжных терминалах, счётчиках и других подобных устройствах. В ЕСИА потребуется указывать номера используемых сим-карт, адреса владельцев или места установки техники, а также другие данные для её идентификации.

Для оборудования с eSIM предусмотрено внесение уникального номера IMEI. Проверять достоверность информации должны будут операторы связи. Владельцам планируют дать переходный период для обновления сведений. В министерстве рассчитывают таким способом помешать мошенникам применять технические сим-карты для незаконных рассылок и обзвонов.

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Ранее вице-премьер Дмитрий Григоренко анонсировал почти 20 инициатив в третьем пакете мер против телефонного и интернет-мошенничества. Одной из задач он назвал ограничение возможностей преступников анонимно использовать мобильные номера.

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Борис Эльфанд
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