Что делать, чтобы пожилая мама не осталась без денег, если мошенник уже знает её имя и счет в банке

1 октября отмечают Международный день пожилых людей. Генеральная Ассамблея ООН учредила его в 1990 году, а в России праздник вошёл в календарь в 1992-м. В этот день принято говорить о заботе о старшем поколении, и всё чаще эта забота касается безопасности: пожилые люди особенно уязвимы перед телефонными мошенниками. Life.ru рассказывает, как защитить родителей от обмана и не отбирать у них при этом телефон и банковскую карту.

Отнять телефон — худшее решение

Почему нельзя забирать телефон у пожилых родителей. Фото © Shutterstock / FOTODOM / PerfectWave, © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Вариант «забрать всё и запереть» только кажется надёжным. «Конечно же, у пожилых людей, как и у детей, забирать ничего нельзя, потому что оставить их без связи — это значит оставить их без информации, без поддержки и просто оказаться в затруднительной ситуации. Мы уже не привыкли к тому, что у людей нет связи», — говорит Олег Седов. Беречь телефон всё равно нужно, причём не от одних звонков: у туристов, например, воры первым делом охотятся за смартфонами.

Мошенники знают о вас больше, чем кажется

Ещё недавно схема выглядела топорно: звонок от «службы безопасности банка», крик и угрозы. Сегодня злоумышленники работают куда тоньше. Базы с личными данными давно гуляют по сети, и собеседник на том конце провода спокойно называет человека по имени, перечисляет его банки и даже вспоминает общих знакомых. Для пожилого человека такой звонок звучит как беседа со старым приятелем. Доверие возникает само собой, и оборона рушится за минуту.

«Сейчас, так как наши данные утекли, они называют нас по имени, указывают банки, в которых у нас реально есть деньги, вспоминают людей, которых мы знаем. То есть атаки на людей приобретают всё более таргетированный, целенаправленный характер. И поэтому их эффективность резко возрастает. Особенно когда речь идёт о пожилых людях, которым упоминают знакомых. Это действительно может оказать на них большое влияние», — предупреждает специалист по информационной безопасности Олег Седов.

Совет «думать критически» тут не сработает

Почему призыв «думать критически» не спасёт от обмана. Фото © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

Призыв критически относиться к любой информации Олег Седов считает бесполезным. Мошенники специально выбивают человека из равновесия. Они либо ошеломляют радостью (выигрыш или срочная выплата), либо пугают бедой. Например, звонят якобы из поликлиники, сообщают о плохих анализах и просят продиктовать код. Настоящие врачи так не поступают, а спешка уместна только в редких случаях: скажем, когда у человека есть всего 72 часа, чтобы спасти слух.

Волшебная пауза в две минуты

Самый действенный приём звучит почти смешно. Эксперт советует приучить родителей ставить любой тревожный разговор на паузу. Если мошенник нащупал больное место, он обязательно перезвонит, так что терять нечего. Достаточно сказать что-нибудь вроде: «У меня садится телефон, перезвоните через пару минут, я поставлю его на зарядку». Звучит невинно, зато человек получает главное: время выдохнуть и посмотреть на ситуацию трезвым взглядом, без паники и чужого давления.

«Этих минут будет достаточно для того, чтобы проговорить эту историю тому, кто находится рядом: знакомому, родственнику, коллеге. Если даже никого нет, пускай проговорят это хотя бы самим себе в зеркало. Тогда они поймут, что что-то здесь не клеится, в истории есть белые пятна. То есть ситуацию нужно непременно взять на паузу и никаких решений эмоционально не принимать», — советует Олег Седов, специалист по защите данных и руководитель направления «Кибербезопасность для населения».

Вечерний чай как тренировка

Вечернее чаепитие как тренировка против аферистов. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Motortion Films

Чтобы пауза вошла в привычку, Олег Седов предлагает вспомнить забытую семейную традицию: вечернее чаепитие. За столом можно сыграть в игру «Что будет, если...». Что будет, если позвонят и скажут, что внук попал в беду? Пусть старшие сами ищут ответы и показывают пример рассудительности. Настоящий звонок будет другим, но привычка рассуждать останется. А пока пьёте чай, присмотритесь к лампе над столом: коллекционер рассказал, какие советские люстры стоят десятки тысяч.

Банк тоже на вашей стороне

Есть и защита, которая не зависит ни от каких гаджетов. «В банках есть определённые скрипты, и они действуют. Когда к ним приходит пожилой человек, по его поведению часто видно, что он нервничает. Сотрудники банка проинструктированы, что это критичная ситуация, которой нужно уделить внимание», — объясняет Олег Седов. Операционист осторожно спросит, зачем клиенту понадобилась крупная сумма, и нередко человек сам выкладывает всю историю. В итоге деньги остаются на счёте.

Лимит в 500 рублей

Лимит на карте: как защитить сбережения родителей. Фото © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

Ещё один способ совсем простой. На карту пожилого человека можно заранее поставить лимит, чтобы за один раз с неё нельзя было снять больше 500 рублей. Такую сумму мошенники украсть смогут, и её жаль, но это далеко не все сбережения. Если маме понадобится больше, ей придётся обратиться к детям, а у вас появится законный повод спросить, зачем ей такие деньги. По словам Олега Седова, это самый разумный вариант: лимитом легко управлять, а родители не теряют самостоятельности.

Запрет на незнакомые номера

Последний вариант подойдёт не всем. На телефон можно поставить блокировку входящих звонков с неизвестных номеров. Многие и так не берут трубку, если звонит незнакомец. Одиноким пенсионерам фильтр заметно сократит число подозрительных звонков. Но если родители ждут вызова из поликлиники, от курьера или от старых друзей с новыми номерами, блокировка скорее помешает. Олег Седов признаёт: способ эффективный, но далеко не каждый может позволить себе жить с таким фильтром.

Выходит, запреты тут почти бесполезны, зато разговоры и доверие работают отлично. Телефон остаётся у родителей, карта тоже, а в семье появляются простые правила: не спешить с решениями и сначала советоваться с близкими. Звоните старшим чаще, и тогда голос незнакомца не застанет их врасплох. А 1 октября лучше вообще провести вместе с ними. Например, можно устроить праздничный обед и сводить родителей в один из легендарных ресторанов СССР, которые работают до сих пор.