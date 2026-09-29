У вас только 72 часа, чтобы спасти слух: 6 симптомов, с которыми надо срочно идти к ЛОРу

Полоскать горло содой, капать в нос свекольный сок, греть больное ухо мешочком с горячей солью: народные рецепты найдутся от всего. Часть таких советов безобидна. Но у уха, горла и носа есть симптомы, при которых неделя домашнего лечения стоит дорого. 29 сентября в России отмечают День отоларинголога, и дата выбрана неслучайно: в конце сентября начинается сезон простуд и очереди к ЛОРу растут с каждой неделей. Life.ru собрал признаки, при которых пора записаться к врачу.

Насморк дольше десяти дней

Синусит: когда насморк дольше 10 дней опасен. Фото © Shutterstock / FOTODOM / di13

У обычной простуды понятный график. Хуже всего бывает на третий-шестой день, потом нос начинает дышать. Если на десятый день картина прежняя или стало хуже, вирус, скорее всего, передал эстафету бактериям. Бактериальный синусит выдают густые выделения и тяжесть в щеках, во лбу и у переносицы. Ещё один повод идти к врачу медики называют второй волной. Человек почти выздоровел, вышел на работу, и вдруг снова поднимается температура, а лицо ломит сильнее, чем в начале. Тянуть нельзя и при высокой температуре с гнойными выделениями в первые три-четыре дня, и при головной боли, которую не снимают таблетки.

Нос не дышит без капель

Сосудосуживающие спреи продают без рецепта, и многие годами носят флакон в кармане. В инструкции написано: не дольше пяти-семи дней. Дальше слизистая привыкает, отекает сразу после действия капель и требует новую дозу. Так начинается медикаментозный ринит, одна из частых причин визита к ЛОРу. Врач подберёт лечение и найдёт причину отёка. Нос страдает и дома, ведь свечи, освежители и сырость в квартире незаметно портят воздух, которым мы дышим.

Боль в горле без кашля и насморка

Стрептококковая ангина и паратонзиллярный абсцесс: симптомы. Фото © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

Чаще всего горло болит из-за вирусов, и это проходит само. Стрептококковую ангину узнают по другим приметам. Температура резко поднимается до 38–39 градусов, на миндалинах появляется налёт, шейные лимфоузлы увеличиваются, а кашля и насморка нет. По этому сочетанию стрептококк и отличают от простуды. Такую ангину лечат антибиотиком по назначению врача. Без лечения бактерия через пару недель может ударить по сердцу, суставам и почкам.

Если боль в горле становится невыносимой, дело хуже. Рот открывается с трудом, голос звучит гнусаво, а глотать больно — так проявляется паратонзиллярный абсцесс, гнойник рядом с миндалиной. Таблетки здесь не помогут: лекарство плохо проникает в гнойную полость, поэтому её вскрывает хирург. Если затянуть, гной может уйти в глубокие ткани шеи, а оттуда недалеко до заражения крови. Ждать, пока всё рассосётся, в такой ситуации опасно.

Хрипота дольше трёх недель

После простуды или шумного дня рождения голос обычно садится. Ларингит и перенапряжение связок проходят за 10–14 дней. Если хрипота держится больше трёх недель, стоит показать гортань ЛОРу с эндоскопом, особенно курильщикам. Затяжная осиплость бывает первым признаком опухоли голосовых связок. Хорошо, что она заявляет о себе рано. Если же простуды идут одна за другой, почитайте, какие болезни появляются из-за стресса и бесконечных переработок в офисе.

Заложило ухо после душа

Серная пробка и отит: почему заложило ухо. Стрептококковая ангина и паратонзиллярный абсцесс: симптомы.Фото © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

Внезапная заложенность уха часто оказывается серной пробкой. Растёт она месяцами, а после душа или бассейна набухает от воды, и ухо будто накрывают подушкой. Ватные палочки тут главные вредители, потому что утрамбовывают серу глубже. ЛОР удалит пробку за несколько минут. Боль, выделения из уха или температура уже говорят об отите. С ним легко вернуться из отпуска, а в какие пять стран без визы осенью ехать дешевле, чем летом, мы уже выяснили.

Слух пропал за одну ночь

Внезапная потеря слуха: почему нужна срочная помощь. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Krakenimages.com

Человек просыпается и замечает, что одним ухом слышит хуже. Многие решают, что это та же пробка или вода, и ждут, пока пройдёт. Ждать как раз нельзя. Внезапная тугоухость развивается за время от часа до суток и нередко поражает одну сторону. Её вызывают вирусы, проблемы с кровообращением и аутоиммунные реакции. Чувствительные клетки внутреннего уха без помощи быстро погибают, и после этого слух уже не вернуть.

Врачи считают такую ситуацию экстренной и советуют начать лечение в первые 72 часа. Записываться к терапевту на следующую неделю бессмысленно: к ЛОРу нужно попасть в тот же день, а в выходные ехать в дежурную больницу. Врач проведёт камертональные пробы и аудиометрию, чтобы понять, где случился сбой. Острую форму нередко лечат в стационаре, под наблюдением врачей. Чем раньше начнётся лечение, тем больше шансов вернуть слух, а после этого срока они заметно падают.

Ухо, горло и нос связаны между собой, поэтому затянутый насморк легко отзывается отитом, а ангина без лечения может ударить по сердцу. Рецепт пирога из чата можно и попробовать, а гнойник у миндалины лучше доверить хирургу. В День ЛОРа стоит сказать спасибо врачам, которые с фонариком заглядывают в чужие уши и носы. В 1762 году юному цесаревичу Павлу оперировали горло, а после его выздоровления в Москве открылась первая больница, где бедных лечили, кормили и одевали даром.